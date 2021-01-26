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疫情升溫 嘉義市三座圖書館採梅花座

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市三個圖書館採梅花座。圖／市府提供
嘉義市三個圖書館採梅花座。圖／市府提供

嘉義市府文化局因應疫情升溫，今天宣布即日起於文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館三個館舍座位區實施梅花座，以保持社交安全距離，同時也請民眾進入場館配合防疫措施，建立安心的閱讀環境。

市府文化局表示，三座圖書館同步於閱覽區、閱報區、普通閱覽室改採梅花式安排座位，並在閱讀桌與閱報區座位上標示打叉的圖案，代表該座位不可坐，提供市民安心又安全的閱讀環境。

以文化局圖書館的普通閱覽室為例，已將原本200個座位調整為100個座位，以拉開安全距離。另外，三個館舍都有實施入館須戴口罩、實名制、量額溫與酒精消毒等程序，也會不定時清潔蕭無館內。

文化局指出，去年因新冠肺炎影響，圖書館電子書借閱率較前年增長了1倍，歡迎民眾多加利用電子書借閱平台https://reurl.cc/exdmDM，每人一次可借閱10本書（含實體書與電子書）。

此外，文化局圖書館暨各分館過年期間除夕至初四休館，初五全面開館，有關開放時間、借閱規定等詳細資訊可上市府文化局官網查詢。

嘉義市三個圖書館採梅花座，打叉的圖案代表不能入座。圖／市府提供
嘉義市三個圖書館採梅花座，打叉的圖案代表不能入座。圖／市府提供
嘉義市三個圖書館採梅花座，打叉的圖案代表不能入座。圖／市府提供
嘉義市三個圖書館採梅花座，打叉的圖案代表不能入座。圖／市府提供

圖書館 文化局 電子書

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