小英都稱讚！嘉縣農漁特產年菜好呷 料理影片將上網

蔡英文總統22日上午到嘉義縣連趕4個行程 ，中午在縣長公館，享用嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與母親、前大林鎮長李秀美母女檔，精心安排烹煮料理的年菜大餐；年菜食材選用18鄉鎮市農漁特產，讓蔡英文讚不絕口，縣農會請總統加持，行銷農漁特產食材，防疫過年，在家也能簡單烹飪澎湃年菜大餐。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜等陪同，享用黃貞瑜母親李秀美拿手料理的10道年菜，黃貞瑜說，小英未當總統前，曾2次到她大林住家，吃母親料理烹煮的菜餚，這次在縣長公館是第3次，小英吃完讚不絕口，問說，「年菜接受訂購嗎？」她表示，不賣年菜，她只是幫18鄉鎮市農會行銷農漁產品食材。

黃貞瑜說，這幾天會將年菜料理影片貼上臉書，以及youtube上，只要消費者買嘉縣農漁特產食材，也可家簡單烹飪料理，這次網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」

黃貞瑜表示，以往年節很多人外出餐廳吃團圓飯，今年疫情嚴峻，為減少民眾外出，在家防疫，嘉縣提供多樣化健康新鮮食材供採購選擇，上網訂購，不僅在家輕鬆料理，還能吃的更安心。