快訊

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小英都稱讚！嘉縣農漁特產年菜好呷 料理影片將上網

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供

蔡英文總統22日上午到嘉義縣連趕4個行程 ，中午在縣長公館，享用嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與母親、前大林鎮長李秀美母女檔，精心安排烹煮料理的年菜大餐；年菜食材選用18鄉鎮市農漁特產，讓蔡英文讚不絕口，縣農會請總統加持，行銷農漁特產食材，防疫過年，在家也能簡單烹飪澎湃年菜大餐。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜等陪同，享用黃貞瑜母親李秀美拿手料理的10道年菜，黃貞瑜說，小英未當總統前，曾2次到她大林住家，吃母親料理烹煮的菜餚，這次在縣長公館是第3次，小英吃完讚不絕口，問說，「年菜接受訂購嗎？」她表示，不賣年菜，她只是幫18鄉鎮市農會行銷農漁產品食材。

黃貞瑜說，這幾天會將年菜料理影片貼上臉書，以及youtube上，只要消費者買嘉縣農漁特產食材，也可家簡單烹飪料理，這次網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」

黃貞瑜表示，以往年節很多人外出餐廳吃團圓飯，今年疫情嚴峻，為減少民眾外出，在家防疫，嘉縣提供多樣化健康新鮮食材供採購選擇，上網訂購，不僅在家輕鬆料理，還能吃的更安心。

推薦6道年菜料理：「超彭湃牛轉拼盤」、「步步高升菜頭粿」、「開運五行炒食蔬」、「我就愛吃臺灣豬」、「砂鍋年年有魚」、「苦茶油童子雞」，從食材網購、洗菜、切菜、烹煮到最後擺盤，生活化的平民年菜，在家就能輕鬆搞定。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
總統蔡英文（右四）由縣長翁章梁（左二）、立委陳明文（左）、蔡易餘（右）、縣農會總幹事黃貞瑜（右二）陪同，享用黃貞瑜母親李秀美（右三）拿手料理的10道年菜。記者魯永明／翻攝
總統蔡英文（右四）由縣長翁章梁（左二）、立委陳明文（左）、蔡易餘（右）、縣農會總幹事黃貞瑜（右二）陪同，享用黃貞瑜母親李秀美（右三）拿手料理的10道年菜。記者魯永明／翻攝
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜網羅18鄉鎮市最優質食材，料理多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，邀請總統蔡英文選擇嘉縣優質食材「呷好料！」圖／黃貞瑜提供

年菜 農會 蔡英文

延伸閱讀

國民黨重新整軍 罷免王浩宇後戰略省思

桃園防疫升級 蔡英文：記取2003年SARS疫情教訓

國軍去年偵獲近2000架共機、400艘共艦 蔡英文讚好表現

台南綠能科學城聯外道路通車 林佳龍黃偉哲都謝蔡英文

相關新聞

用九柑仔店將點亮彩繪燈籠屋 徵求點燈故鄉人贊助

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點。

嘉縣防疫再升級！轄內4家大型醫院刷健保卡縮短探視時間

因應中央流行疫情指揮中心擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，嘉義縣提高防疫措施，即日起民眾需刷健保卡，才能進入醫療院所；...

台南仁德公所辦中洲樂農遊 開放預約體驗

台南市仁德區公所今天宣布30日起舉辦「中洲樂農遊」農業產業文化活動，接受各地民眾預約、每個周日在中洲里福德祠廣場開辦，採...

遭控影響農會選舉 梅山鄉公所發聲明反擊

梅山鄉農會被視為嘉義縣農會改選「一級戰場」，有農民指控梅山鄉農會在選舉資格審查會中駁回六人資格，資格審查不公，梅山鄉農會...

小英都稱讚！嘉縣農漁特產年菜好呷 料理影片將上網

蔡英文總統22日上午到嘉義縣連趕4個行程 ，中午在縣長公館，享用嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與母親、前大林鎮長李秀美母女檔，精...

電腦選的！虎尾扶輪社引進體適能檢測 為老人健康把關

雲林縣虎尾中央扶輪社一群娘子軍社員超有愛心，引進科技體適能檢測，今天在虎尾雲聚幸福樂齡俱樂部，從肌力、平衡感到心肺功能和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。