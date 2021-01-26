電腦選的！虎尾扶輪社引進體適能檢測 為老人健康把關

雲林縣虎尾中央扶輪社一群娘子軍社員超有愛心，引進科技體適能檢測，今天在虎尾雲聚幸福樂齡俱樂部，從肌力、平衡感到心肺功能和反應力，為老人家體檢，每個人很快取得一張「體能成績單」，由專人向說明失能程度，並提醒生活或飲食改善，讓老人家過一個快樂健康年。

100名免費檢測名額秒殺，一早雲聚幸福樂齡俱樂部擁滿人，中央扶輪社長甘以幸說，透過專業的體適能檢測，了解自己身體的肌力、柔軟度、心肺適能、反應能力及平衡能力，可從不足的地方，透過運動或改善生活習慣延緩失能，降低社會成本和健保負擔。

雲聚幸福樂齡俱樂部執行董事黃凱稜表示，不少長輩對「體適能」很陌生，透過教練的介紹，大家都了解50歲以上最好隨時要掌握自己的身體狀況，尤蜞雲林人口老化嚴重，「預防失能」更加重要。

黃凱稜說，台大醫院雲林分院2019年曾發表有關雲林有高達7成以上的長者，肌力不足，甚至出現有肌少症危機，所以預防性檢測，並透過專業指導，為自己建立有效果的運動，增強肌力，維持良好的心肺功能和免疫力，才能擁有一個健康的晚年生活。

所以建議每周保持至少150分鐘的運動習慣，才可控制各種高齡慢性疾病如高血壓、糖尿病，並延緩失智症。

阿公和阿嬤透過跑步機和跳躍測試個人體能，也在電腦測試下了解自己的骨骼和肌力，很多人接到檢測「成績單」，眉頭緊縮直問教練，為何自己平衡感和腿肌力量會不及格，經解後才釋懷，有人拿到「全優」高分的檢測報告也感欣悅。