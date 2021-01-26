神農大帝信徒小額捐款 台南官田慈聖宮連13年寒冬送暖
台南官田慈聖宮今年是第13年寒冬送暖，針對官田里總共有五十幾戶的中低收入戶、自強媽媽、單親家庭及獨居老人，每戶紅包1000元及大概1300多元日常生活物資。
官田慈聖宮主委陳俊銘表示，4年前也針對官田國小的弱勢孩童課後捐贈4萬元國小，弱勢孩童參加約120位左右。
針對陽明工商的籃球隊也贊助訓練經費兩萬元，希望他們藉由這個發展體育特殊選才，可以考上理想的大學，今年的總金額將近20萬元，發揚神農大帝慈悲，經費都是信徒500、1000元捐贈。
官田國小校長王全興表示，感謝慈聖宮，這些經費都是用來安排課後輔導，開辦社團如空手道等，都是用經費來照顧。
陽明工商籃球隊教練陳嘉元指出，女籃接下來參加南區複賽，男生3月有會長盃，謝謝慈聖宮提供比較充裕資源。
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