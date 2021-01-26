快訊

SARS封院中央決策？ 游錫堃怒：馬英九講話要憑良心

學測國文寫作「經驗機器」入題，讀過哲學會答得比較好嗎？

神農大帝信徒小額捐款 台南官田慈聖宮連13年寒冬送暖

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田慈聖宮寒冬送暖，連續13年舉辦。記者吳淑玲／攝影
台南官田慈聖宮寒冬送暖，連續13年舉辦。記者吳淑玲／攝影

台南官田慈聖宮今年是第13年寒冬送暖，針對官田里總共有五十幾戶的中低收入戶、自強媽媽、單親家庭及獨居老人，每戶紅包1000元及大概1300多元日常生活物資。

官田慈聖宮主委陳俊銘表示，4年前也針對官田國小的弱勢孩童課後捐贈4萬元國小，弱勢孩童參加約120位左右。

針對陽明工商的籃球隊也贊助訓練經費兩萬元，希望他們藉由這個發展體育特殊選才，可以考上理想的大學，今年的總金額將近20萬元，發揚神農大帝慈悲，經費都是信徒500、1000元捐贈。

官田國小校長王全興表示，感謝慈聖宮，這些經費都是用來安排課後輔導，開辦社團如空手道等，都是用經費來照顧。

陽明工商籃球隊教練陳嘉元指出，女籃接下來參加南區複賽，男生3月有會長盃，謝謝慈聖宮提供比較充裕資源。

獨居老人 低收入戶 紅包

延伸閱讀

連續8年！96歲辜寬敏寒冬送暖 回家鄉發紅包

寒冬送暖 高美派出所送弱勢戶物資和每戶5000元

龍巖捐助三芝弱勢家庭10多年 募集物資寒冬送暖

基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟

相關新聞

嘉縣防疫再升級！轄內4家大型醫院刷健保卡縮短探視時間

因應中央流行疫情指揮中心擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，嘉義縣提高防疫措施，即日起民眾需刷健保卡，才能進入醫療院所；...

小英都稱讚！嘉縣農漁特產年菜好呷 料理影片將上網

蔡英文總統22日上午到嘉義縣連趕4個行程 ，中午在縣長公館，享用嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與母親、前大林鎮長李秀美母女檔，精...

電腦選的！虎尾扶輪社引進體適能檢測 為老人健康把關

雲林縣虎尾中央扶輪社一群娘子軍社員超有愛心，引進科技體適能檢測，今天在虎尾雲聚幸福樂齡俱樂部，從肌力、平衡感到心肺功能和...

神農大帝信徒小額捐款 台南官田慈聖宮連13年寒冬送暖

台南官田慈聖宮今年是第13年寒冬送暖，針對官田里總共有五十幾戶的中低收入戶、自強媽媽、單親家庭及獨居老人，每戶紅包100...

用九柑仔店將點亮彩繪燈籠屋 徵求點燈故鄉人贊助

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點。

以筆喚公民 反思台南文化立都10年

台南社區大學公民報導者班開班10年，培育許多公民寫手，也出版南市第一本公民創辦的公民文學雜誌「土道」，今年適逢縣市合併，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。