用九柑仔店將點亮彩繪燈籠屋 徵求點燈故鄉人贊助

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點。

為迎接年節返鄉遊子，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，去年元月金鼠年發起彩繪燈籠活動，在柑仔店高掛數百個彩繪燈籠，年初一到元宵節展出，深受好評；迎接牛年，將在小年夜前繼續點燈，碰上疫情規模縮小，徵求故鄉六腳人贊助點燈。

「六腳朋友們！願意再度點亮家鄉嗎？」黃淑晴說，還記得去年點燈嗎？今年她準備好300顆彩繪燈籠，找學校小朋友彩繪，將再度裝飾在用九柑仔店，但目前沒有裝置經費來源。

去年縣長翁章梁贊助10萬元，辦攝影比賽等活動，今年未申請公部門補助，由民間自發點燈，信眾上廟宇點功德燈、平安燈，故鄉燈需故鄉人點，費用約3萬元，贊助費多少不拘，只要有心，「我相信我們可以做到，自己家鄉自己裝扮」，贊助人士及經費將徵信公布在用九柑仔店及臉書，有意捐助者洽電0922595565。

因用九柑仔店電視劇，讓各地朋友來此看到嘉縣純樸美麗， 為活化柑仔店，黃淑晴策畫音樂會，感動翁章梁，指示文觀局辦三代同堂音樂會，推出追劇觀光公車，黃淑晴號召彩繪用九柑仔店，擔心沒人幫忙彩繪，沒想到，社區學校及企業團體主動協助，朴子市長吳品叡贊助150個燈籠，議員林緗亭到場直播，送嚴選伴手禮給幸運朋友。