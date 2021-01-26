以筆喚公民 反思台南文化立都10年

台南社區大學公民報導者班開班10年，培育許多公民寫手，也出版南市第一本公民創辦的公民文學雜誌「土道」，今年適逢縣市合併，文化立都10周年，正在台南公會堂舉辦「以筆喚公民」文學展，喚起更多市民報導在地事，關心文化政策。

土道雜誌總編輯韓麗瑛表示，10年前自己從單純的想學寫作開始，到目前與學員策畫公民文學展，就是自己在公民寫作的成長與歲月累積。學員來自不同的背景，布展中每人各有不同的想像，從不同角度展現公民寫作的生命力，例如陳妙齡是名位獨立自主的女性，獨立完成「我的書房區」；許雅緻是兩個子孩子的媽，所布置的「嘗不住的滋味」互動區就可愛又有趣。

辛毓珊的專長是影音，就錄製在地聲音，以黑膠唱片形式策展。林淑卿則是以素人的畫筆，包攬最困難的土道10年採訪故事地圖繪製。還有出嫁他縣市的學員趕回來看展，共同回憶10年來以筆關心台南文化的種種故事。

已是阿嬤的韓品怡說，每天都有許多人來看展，能夠為年輕朋友導覽，相當開心，自己也瘦了1公斤，每天晚上變得很好睡，十分開心，希望更多市民一起來學習，以筆喚公民，關心台南市的文化發展。