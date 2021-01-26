聽新聞
test
0:00 / 0:00
以筆喚公民 反思台南文化立都10年
台南社區大學公民報導者班開班10年，培育許多公民寫手，也出版南市第一本公民創辦的公民文學雜誌「土道」，今年適逢縣市合併，文化立都10周年，正在台南公會堂舉辦「以筆喚公民」文學展，喚起更多市民報導在地事，關心文化政策。
土道雜誌總編輯韓麗瑛表示，10年前自己從單純的想學寫作開始，到目前與學員策畫公民文學展，就是自己在公民寫作的成長與歲月累積。學員來自不同的背景，布展中每人各有不同的想像，從不同角度展現公民寫作的生命力，例如陳妙齡是名位獨立自主的女性，獨立完成「我的書房區」；許雅緻是兩個子孩子的媽，所布置的「嘗不住的滋味」互動區就可愛又有趣。
辛毓珊的專長是影音，就錄製在地聲音，以黑膠唱片形式策展。林淑卿則是以素人的畫筆，包攬最困難的土道10年採訪故事地圖繪製。還有出嫁他縣市的學員趕回來看展，共同回憶10年來以筆關心台南文化的種種故事。
已是阿嬤的韓品怡說，每天都有許多人來看展，能夠為年輕朋友導覽，相當開心，自己也瘦了1公斤，每天晚上變得很好睡，十分開心，希望更多市民一起來學習，以筆喚公民，關心台南市的文化發展。
韓麗瑛說，展期到1月31日，25日邀請中正大學老師管中祥以「地方書寫x在地觀點」進行開展與談講座，30日下午邀請報導者創辦人何榮幸談「公共領域的拓展與深耕」，歡迎大家一起來看展，討論未來十年台南文化發展的可能性與希望。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言