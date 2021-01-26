嘉縣防疫再升級！轄內4家大型醫院刷健保卡縮短探視時間

因應中央流行疫情指揮中心擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，嘉義縣提高防疫措施，即日起民眾需刷健保卡，才能進入醫療院所；住宿型長照機構則採預約制實聯登記，訪客探視皆為30分鐘，以強化防疫整備。

新冠肺炎疫情升溫，嘉縣轄4家大醫院:嘉義長庚、大林慈濟、部立朴子醫院、台中榮總灣橋分院，以及住宿型長照機構加強防疫管制，為嚴格管制出入院，即日起民眾需刷健保卡，才能進入醫療院所，並加強詢問就醫史、接觸史、旅遊史、職業別；訪客探視每天限1時段、2名訪客，並從原1小時限縮為30分鐘，陪病者含照顧服務限1名。

另，住宿型長照機構採預約制實聯登記，訪客探視每天限1次、限30分鐘，每次限2名訪客，並在公共區域通風場所會面。

衛生局明天將邀集轄區醫院召開「春節急診醫療暨新冠肺炎防疫應變會議」，提升防疫與急重症醫療體系整備，並進行醫療與護理機構不定期查訪，落實分艙分流照護、門禁管制、員工自主健康監測、床位及醫護人員備援調度、外包人員專責列冊管理等，確保醫護人員、病患及民眾健康安全。