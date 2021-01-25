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影／梅山農會選舉隔空鬥法 現任總幹事遭控操弄選舉

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮前，召開記者會，控訴梅山鄉農會在選舉資格審查會中駁回六人資格。記者莊祖銘／攝影
梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮前，召開記者會，控訴梅山鄉農會在選舉資格審查會中駁回六人資格。記者莊祖銘／攝影

梅山鄉農會被視為嘉義縣農會改選「一級戰場」，共有3位候選人角逐，今天下午3時，卻有6位農民在律師的陪同下召開記者會，指控梅山鄉農會在選舉資格審查會中駁回六人資格，均屬違法解釋、曲解法令所為之不法行為，資格審查不公，梅山鄉農會總幹事黃世裕除控訴鄉公所試圖影響結果，並表示一切依法行政，「並無不法」，後續也將對於未確實稽查人員懲處。

梅山鄉農民陳昆澤、李啟淵，於80年及73年遷出戶籍後，於1年內再遷回，均有依法辦理再入會，農會數十年寄送紀念品、日曆，讓兩人繼續享有會員福利。

律師王正明質疑，農會每年都會定期清查會員戶籍，程序簡單，怎麼會數十年來都沒清查出來，登記農會代表後才清查出來，認為農會以此為由排除兩人會員資格。

黃世裕表示，以前就發生類似情形，「農會將會員是做自己人」，才同意他們領，「那個時候沒有認真清查」，會對之前承辦人員懲處。

另，梅山農會瑞里分部第15屆理事會提案決議通過，為體恤農民，允許「先拿貨、再付款」，瑞里村農民王郁翔本月10日拿貨，18日即付款完成，按例應允許於春茶收成後再付款，但卻遭農會以積欠農會財物為由駁回農會代表資格。

根據農委會函釋見解，依農委會函釋見解，該債務逾期3個月以上未清償「才算逾期」，且須以書面催繳，王正明批評農會無書面動作，卻用農會理事會決議允許的事項，認定王郁翔失格。

對此，黃世裕表示，若(會員)積欠農會利息或相關款項，依農業法，相關人員確實違法，「這沒什麼好說的」。

黃世裕也質疑，梅山鄉公所農業課課長是審查委員會一員，當天審查會主席一一問過每位委員是否對於審查結果有意見，「公所也無表達異議」，今日卻召開記者會，以公權力介入，逕行公布選舉人個資，不免讓人聯想，此手段是要企圖影響審查結果，令人遺憾。

農會表示，一切都依農會法行政，初審結果都有寄出信函告知當事者權利、義務，且依照農會法規定28日會再進行複查，一切公平公正，可受公評。

梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮前，拉布條抗議，控訴梅山農會在選舉資格審查會中駁回六人資格。記者莊祖銘／攝影
梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮前，拉布條抗議，控訴梅山農會在選舉資格審查會中駁回六人資格。記者莊祖銘／攝影
梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮，控訴梅山農會在選舉資格審查會中駁回六人資格，記者會前入廟參拜，證明所言不虛。記者莊祖銘／攝影
梅山鄉六位農民今天下午2時齊聚玉虛宮，控訴梅山農會在選舉資格審查會中駁回六人資格，記者會前入廟參拜，證明所言不虛。記者莊祖銘／攝影

農會 農民

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