行銷「168休閒農業區」與國產羊肉料理 黃偉哲親代言

台南市新化地區業者推動成立「南168休閒農業區」，今天舉辦「推動委員會成立大會暨國產羊肉料理行銷活動」，推出國產羊肉料理、羊乳食品、竹筍、咖啡等農特產，市長黃偉哲到場代言，邀請國人到南168線賞美景、吃美食，體驗農業旅遊的樂趣，還有當令新鮮美味的台灣羊肉。

黃偉哲表示，168不僅是「一路發」，吃羊肉、喝咖啡，「特色更厲害」，台南新化羊肉歷史悠久，料理方式多非常有競爭力，要感謝新化、左鎮、龍崎各農會不遺餘力推展地方特色產業，不管是羊肉、羊奶、竹筍、咖啡、大坑農場烤雞等特色美食，都歡迎大家來場「防疫健康遊」，體驗好山好水與道地美食。

大坑休閒農場經營者蔡澄文兼任168推動委員會主委，他說，南168縣道行經新化、龍崎、左鎮區交界，地產豐富、環境幽靜，鄰近有低海拔日出聖地之稱的左鎮二寮，可在晨曦竹影搖曳中欣賞壯闊的白堊地形，也可結合公舘社區、大坑社區等旅遊資源，加上當地農產業如竹筍及羊肉頗富盛名，觀光旅遊吃、住、遊、賞、購等元素充足，劃設休閒農業區能結合當地業者整合行銷，讓當地農業朝六級化發展。