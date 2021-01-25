疫情嚴峻長庚與慈濟限縮探病次數 加強出入管制

新冠肺炎疫情升溫，嘉義長庚和大林慈濟醫院同時間緊急宣布，限縮探病次數為1次，長庚醫院住院陪同者以1名為限，需領證，大林慈濟則須填寫表單。

長庚醫院自明日起停止一般病房探病，住院病人僅限陪病者1人，皆須完成健保卡讀卡，詳加核對旅遊、接觸史。

院方表示，加護病房探視仍維持每日固定1次，探視時段為上午11：00∼11：30，且每床每次以1人為限。此外，每名住院病人以陪病者1名為限，陪病者採實名制，進入醫院請持「陪病證」，也請陪病者盡量減少在院內移動。

縣內另一間大型醫學中心，大林慈濟醫院同樣限縮病房探病次數為上午1次，進入醫院採線上實名制登錄，民眾進入院內則需出示健保卡，並過卡，並關閉感恩樓大門出入口，改由大愛樓、B1停車場進出。

院內社團暫停群聚活動，各單位重新檢視分艙分流方案，同時加強院內環境清潔消毒，嘉義縣內兩間大型醫院同時縮減探病次數，加強院區消毒，務必在疫情嚴峻下，做好守護第一線的工作。