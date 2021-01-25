嘉義市即日起進醫療院所 出示健保卡查部桃就醫史

嘉義市府今指出，為配合中央流行疫情指揮中心部立桃園醫院專案及擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，本市醫療院所即日起實施入口處出示健保卡查詢部桃就醫史，若1月6日至1月19日曾至部桃就醫、陪病、住院、探病等，請務必暫緩產檢、體檢、洗牙等非急症就醫，維護嘉義市醫療感染管制措施。

市府指出，若1月6日至1月19日曾於部桃住院及其同住者，或是陪病者及其同住者應列為「居家隔離」，請勿進入醫療院所，並儘速聯絡嘉義市衛生局，如確認為居家隔離個案，請個案依循衛生單位指示就醫。

1月6日至1月19日曾至部桃「急診」就醫病人及工作人員，經指揮中心註記為「列為自主健康管理對象」，如具發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等症狀，請基層診所及非採檢醫院，依循嘉義市COVID-19就醫分流，開立轉診單上午轉介台中榮民總醫院嘉義分院，下午及晚上轉介至衛生福利部嘉義醫院就醫採檢。

如經醫療機構詢問民眾TOCC知悉曾於1月6日到1月19日至部桃就醫（非急診），因健保卡目前未有註記此部分，若個案又自述有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等疑似COVID-19症狀，建議依循上述分流轉介採檢；如非上述症狀就醫，請病患於診間全程佩戴口罩，醫護人員加強個人防護裝備。