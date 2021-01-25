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南市勞工局春安檢查 首周查266場將開罰33萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市勞工局春安檢查，首周查逾266場，針對相關缺失將開罰33萬。圖／台南市政府勞工局提供
南市勞工局春安檢查，首周查逾266場，針對相關缺失將開罰33萬。圖／台南市政府勞工局提供

年關近，台南市政府勞工局本月18日起展開為期5周「春安檢查」計畫，首周共檢查266場次，其中，易衍生工安的侷限空間及化學物質作業檢查89場次，有35項缺失，將依法開罰33萬元

勞工局長王鑫基說，因年關將近，入槽維修及清洗等侷限空間作業明顯增加，一旦發生職災常是重大傷亡事故，儲槽或地下道常因無法自然通風，易造成氧氣不足或有害氣體、可燃性氣體殘留，屬高風險作業。

王鑫基表示，另依所轄8大工業區特性，金屬製造業最多，春安檢查第一周也將廠內易職災檢查項目如堆高機、固定式起重機、物料堆放作業、電氣設備等進行8大工業區掃蕩檢查，共檢查99場次，發現缺失計48項。

包括堆高機方向燈損壞未確實檢點，堆高機安全帶異常，固定式起重機控制裝置標示脫落，物料堆疊高度超過1.8公尺，低壓電氣設備未確實檢查接地，電氣設備未定期實施檢查等，將依法限期改善。

此外，針對全國重大職災事故最高營造業首周也檢查78場次，違規事項有36項，其中高度1.5公尺以上場所作業，未設置使勞工安全上下設備，將依法開罰9萬元，停工2件。

南市勞工局春安檢查，首周查逾266場，針對相關缺失將開罰33萬。圖／台南市政府勞工局提供
南市勞工局春安檢查，首周查逾266場，針對相關缺失將開罰33萬。圖／台南市政府勞工局提供

職災 事故 工安

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