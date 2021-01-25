寒輔營隊不暫停 嘉市府籲家長配合填寫軌跡表

衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚擴大，嘉義市教育處今天籲請家長配合填寫學生活動軌跡表，學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，暫時不會停辦。而學校空間則不外借。

嘉義市教育處表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，寒假期間的防疫作為，市府已於結業式當天要求各國中小學於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表，並利用「嘉e卡」搭配的校務系統app，加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所。

教育處指出，考量到防疫與家長照顧的需求，寒輔營隊不會暫停，但籲請家長務必配合填寫寒假期間活動軌跡表，做好防疫工作。

嘉義市教育處長林立生表示，學校育樂營、國中寒輔班及國小課後照顧等活動，皆於辦理前已掌握名單，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦。如果家長對學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否。

林立生指出，寒假期間，嘉義市中小學校園還是會開放居民進行休閒運動，但學校空間則不外借，提供學童健康的校園環境。開學後，則配合中央疫情指揮中心政策適時調整。