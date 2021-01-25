大林慈濟醫院全院戒備 縮減探病時間加強出入管制
國內新冠肺炎疫情升溫，嘉義大林慈濟醫院即日起限縮病房探病次數為一次，進入醫院採實名制登錄，民眾需出示健保卡、過卡才可進入，並關閉感恩樓大門出入口，改由大愛樓、B1停車場進出。
大林慈濟醫院感染管制中心表示，即日起，醫院將恢復大門口健保卡讀卡，落實實名登錄，在出入口管制方面，感恩樓大門暫停開放出入，改為大愛樓大門（平常日6:45~21:00、假日7:50~17:40）、B1停車場入口（平常日7:50~17:40），急診大門僅供急診就醫進出。
病房探病次數由原來的上、下午各一次，限縮為上午一次，各加護病房探病時間為上午10時30分至11時，身心科病房為上午10時至11時，心蓮病房及一般病房探病時間為11時至11時30分，產後護理之家及住宿型長照機構每房開放一時段。
其中一般病房及住宿型長照機構不開放星期六、日及國定假日探病。提醒探病民眾事先至網路預約探病智能系統（網址︰http://bit.ly/3cnHqw7）完成預約，填寫旅遊及接觸史。
另，院方將暫停志工在醫院的服務工作，院內社團暫停群聚活動，各單位重新檢視分艙分流方案，同時加強院內環境清潔消毒。
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