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大西拉雅觀光圈聯盟成立 林佳龍黃偉哲同台拚觀光

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處為推動大西拉雅觀光圈聯盟，今在關子嶺統茂溫泉會館成立大會，交通部長林佳龍（第一排左）、台南市長黃偉哲（第一排右）同時出席。記者謝進盛／攝影
西拉雅國家風景區管理處為推動大西拉雅觀光圈聯盟，今在關子嶺統茂溫泉會館成立大會，交通部長林佳龍（第一排左）、台南市長黃偉哲（第一排右）同時出席。記者謝進盛／攝影

西拉雅國家風景區管理處為推動大西拉雅觀光圈聯盟，今在關子嶺統茂溫泉會館成立大會，交通部長林佳龍除與業者舉行便當會聆聽需求，林強調，觀光品質提升需要民間產業與政府部門共同努力，未來也會替地方產業爭取更多發展機會。

與會者包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、賴惠員、台南市議會議長郭信良及交通部觀光局局長張錫聰、白河區區長董麗華、後壁區區長翁振祥、嘉義中埔鄉鄉長李碧菁等人及70名業者，林佳龍也與加入的業者拍照，希望政府民間力量攜手打拚觀光業。

林佳龍表示，關子嶺周圍地區觀光資源豐碩，期望透過此次大西拉雅觀光圈聯盟成立，整合各地區產業特色打造大西拉雅觀光品牌。黃偉哲也表示，台南地區除舊府城地區，台南淺山區觀光資源，也不惶多讓，深受各界青睞。

台南東山吉貝耍部落學堂負責人段洪坤會中也為族人向林佳龍爭取，表示東山吉貝耍離西拉雅風管處範圍僅1點2公里，希望能納入風管處範圍內。張錫聰說，會將吉貝耍及龍崎牛埔月世界一併納入考量。

西拉雅風管處說，大西拉雅觀光圈，以關子嶺地區為中心向外延伸，包含南寮、白河、東山、後壁、官田、鹽水等區域，並向北擴展至嘉義中埔及大埔地區，希望能藉由西拉雅為名，打破區域概念，產生異業結盟。大西拉雅觀光圈各區擁有豐富的觀光資源，如關子嶺的泥漿溫泉、南寮椪柑、白河蓮花、東山咖啡、後壁小鎮、官田菱角、六甲木耳、中埔苦茶油、大埔的曾文水庫等，都獨具風格。

交通部長林佳龍邊吃便當邊做筆記，聆聽業者心聲。記者謝進盛／攝影
交通部長林佳龍邊吃便當邊做筆記，聆聽業者心聲。記者謝進盛／攝影
現場展示西拉雅風管處著名的龍眼乾等農特產品。記者謝進盛／攝影
現場展示西拉雅風管處著名的龍眼乾等農特產品。記者謝進盛／攝影
立委郭國文（第一排右）、賴惠員（第一排左）出席關心大西拉雅觀光圈聯盟未來發展。記者謝進盛／攝影
立委郭國文（第一排右）、賴惠員（第一排左）出席關心大西拉雅觀光圈聯盟未來發展。記者謝進盛／攝影

林佳龍 白河

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