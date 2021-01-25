廟內古壁畫也要吹負離子 最近研究可減少香火煙薰破壞

古蹟彩繪的保存也用的上負離子！台南藝術大學助理教授邵慶旺研究利用負離子，減少寺廟內古老壁畫遭到廟內長期煙薰的破壞，目前正在台南大天后進行試驗，初步效果不錯，將進一步長期觀察。

台南市文化資產管理處指出，文化部文化資產局補助，目前正進行大天后宮灰壁畫的保存及脫鹽研究，特別在農曆年前，在廟內壁畫周邊增設兩座負離子產生器，希望在年節廟內香火鼎鼎盛期間，減少壁畫受煙沾附的情況。

文資處指出，台灣傳統廟宇文物，如壁畫、彩繪、石碑等，因處在開放空間及使用中的狀況，易受到周邊環境影響造成污染損壞、保存不易。經研究得知，線香燃燒會產生如多環芳香烴、懸浮微粒與揮發性有機化合物等物質，讓傳統灰作壁畫的表面累積油煙和微粒，壁畫上的圖像因而遭受覆蓋，同時汙染物沉澱到壁畫的毛細孔隙中，造成嚴重的汙染現象。

南藝大博物館學與古物維護研究所專任助理教授邵慶旺目前正進行科學負離子技術和奈米級抗污藥劑的研究。運用靜電原理，藉由設置在壁畫周邊的負離子產生器，每秒散發出千萬顆粒的負離子，持續性的與空氣中的油煙、懸浮微粒等產生結合、沉降，並且還有可分解細菌、病毒的作用。