林佳龍到台南立委交通建設要加碼他說早已「超前部署」

高鐵台南站特定區、綠能科學城聯外道路，今天上午請來交通部長林佳龍主持通車典禮。立委王定宇、陳亭妃上台要求林佳龍台南相關建設要再加碼；林佳龍表示，立委的要求一定會配合，其實早已經「超前部署」，會盡快打通台南市東西南北各方交通路網。

立委王定宇表示，感謝總統蔡英文2016年上任後中央大力支持綠能科學城，因特定區附近地區發展迅速，地價高漲，道路開發經費大增到近10億元；他拜託林佳龍支持86線與南二高交流道間的交通改善，二高關廟交流道興建立體交叉車道，奇美博物館路段旁側車道拓寬，這樣做將會大大改善歸仁、關廟、仁德、龍崎等南關地區兒童與地方發展，促使南關線地區成為「南台灣發展火車頭」。

立委陳亭妃則說，當年高鐵特定區聯外交通改善，她努力爭取，結果前總統馬英九直到卸任前，只給沙崙支線建設8800萬元補助；反觀蔡總統上任後地方需要「從不眨眼」，前瞻建設當時被在野黨如何的攻擊丟水球，現在看到成果，「民進黨執政是地方建設的保證」；拜託林佳龍務必加速推動建設61線連台86線，讓安平、南區接歸仁、關廟農地交通能夠大幅改善。