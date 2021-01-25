科技保護壁畫 台南大天后宮首裝設負離子產生器

台灣多數廟宇深受鹽害風化及油煙污染損害，台南市國定古蹟大天后宮去年底首度執行抗污計畫，在壁畫周邊裝設負離子產生器，減少油煙沾附，未來成效若良好，將推廣到其他廟宇。

台南市文化資產管理處人員今天指出，台南市大天后宮壁畫周遭裝設負離子產生器屬實驗性質，由文化部文化資產局補助，國立台灣藝術大學及國立台南藝術大學助理教授邵慶旺進行研究，全台僅在大天后宮裝設2座負離子產生器。

研究發現，台灣傳統廟宇的壁畫、彩繪、石碑等文物，因處在開放空間易受周邊環境影響，造成污染損壞及保存不易；尤其是線香燃燒產生多環芳香烴、懸浮微粒與揮發性有機化合物，使灰作壁畫表面累積油煙和微粒，壁畫上的圖像因而被覆蓋，污染物還沉澱到壁畫的毛細孔隙中，出現嚴重污染現象。

負離子產生器則是運用靜電原理，每秒散發出千萬顆粒負離子，持續與空氣中的油煙、懸浮微粒等產生結合、沉降，且分解細菌及病毒。

文資處人員表示，負離子產生器裝設後，經實驗觀察，已確定負離子具有捕捉廟宇空間的空氣微粒和油煙，目前正進行遠程負離子試驗，以降低壁畫受油煙附著的問題。

文資處人員說，20多年來，台灣文化資產保存觀念及技術已成功接軌國際，也從以往文物古蹟修復升級到著重管理維護，運用最新科技保護廟宇文化資產；負離子產生器若是成效良好，將推廣到其他廟宇，讓壁畫多一層防護罩，降低污染現象。