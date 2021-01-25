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雲林家扶公益市集 130名美商美容顧問來相挺

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心海線受扶家庭今天受邀參加在北港武德宮市集廣場舉辦的玫琳凱粉紅泡泡公益市集，由美商玫琳凱台灣分公司經理柯雅慧號召旗下130名美容顧問共襄盛舉，市集有彩繪甜甜圈、手沖麵茶、煎鳥蛋、杯子蛋糕、肉粽、魚丸湯，還有街頭藝人特技雜耍表演，溫馨又熱鬧。

玫琳凱公司經理柯雅慧表示，玫琳凱與雲林家扶合作發起「玫瑰綻放愛心助偏貧女童計畫」持續15年，今年剛好是玫琳凱30週年紀念，希望讓家扶小朋友過年前有場難忘的園遊會又能幫助受扶家庭因而舉辦這場公益市集，由受扶家庭擺攤，用自己手工技藝創造收入。

幾位知名的受扶人也共襄盛舉，包括自立青年李宜紋的彩繪甜甜圈、北港張芳明爸爸的手沖麵茶、郭秋菊媽媽的煎鳥蛋、大專生蔡文嬡的杯子蛋糕、麥秀嬋媽媽的魚丸湯、四湖陳惠霞媽媽的肉粽。

還有爵士鼓街頭藝人的四湖小鼓手蘇怡欣、蘇山本姊弟，及北港陳買仔阿嬤母子檔帶來的特級雜耍與造型氣球，讓園遊會更添聲色。已獲爵士鼓12級檢定的蘇怡欣說，平常媽媽照顧家中小孩很辛苦，希望藉由爵士鼓表演幫媽媽多賺點生活費。

在夜市賣煎鳥蛋的郭秋菊也說，家中三個小孩在就讀國中時接受家扶幫助，現在都已獨立工作賺錢了，感謝家扶多年的幫助。

雲林家扶中心主任廖志文感謝玫琳凱公司舉辦這場公益市集，讓大家感受年節喜氣，也看到受扶家庭努力拚事業的一面。

雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影
受家扶幫助的蘇山本小鼓手，領有爵士鼓街頭藝人證，在家扶公益市集大展身手。記者蔡維斌／攝影
受家扶幫助的蘇山本小鼓手，領有爵士鼓街頭藝人證，在家扶公益市集大展身手。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶邀請扶助家庭設攤舉辦公益市集，與美商玫琳凱員工一起同樂。記者蔡維斌／攝影

北港 家扶中心

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