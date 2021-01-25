台南綠能科學城聯外道路通車 林佳龍黃偉哲都謝蔡英文

地方人士運作爭取多年的高鐵台南站特定區、綠能科學城聯外道路，今天上午請來交通部長林佳龍主持通車典禮，預計下午移除路障後開放通行。林佳龍與台南市長黃偉哲都感謝蔡英文總統大力支持，這項重大建設才能夠實現。

這條聯外道路自高鐵特定區歸仁13路延伸至關廟長約3.2公里，寬25公尺，總經費約8.3億元，其中用地費5.2億、工程費3.1億，2019年3月開工，今年1月8日完工，可縮短關廟地區往來高鐵行車時間。

市長黃偉哲表示，高鐵特定區道路建設經費是非常非常大的數字。其實高鐵剛通車的時候，台南的高鐵特定區從來不是第一批開發的，能夠有這個綠能科技城的規畫設計、等到2016年蔡總統就職之後馬上把這個科技城付諸實施整體開發，地方才能發展。他在當地方民意代表一路爭取到現在，等了10年終於成真，謝謝蔡總統還有中央到地方各級民意代表的支持。