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他把褒忠農會存款變善款 創基金會幫助清寒農家子弟
偏鄉助學捐愛！雲林縣人口最少也是最小的褒忠鄉，早年沒有銀行，農會是唯一的金融機構，一位具愛心的診所經營者，經年進出褒忠鄉農會存款，看到農民之苦，農家子弟求學之難，於是成立基金會助學，農會總幹事吳金元今天將助學金送到各校，還加碼獎勵學子，讓小農之鄉充滿了愛。
褒忠鄉農會與陳宏堯獎學金基金會今天共同辦理褒忠鄉轄內褒忠國中及6所小學的清寒學生獎學金頒發儀式，由褒忠農會總幹事吳金元將獎學金送到各校發放，只要家境清寒，成績平均八十分者，都可獲頒獎學金和文具禮盒，幫助有心向上卻資源欠缺的學子。
吳金元發放過程發現有的清寒學生很上進，成績卻未達標準不在受獎名單中，總幹事仍主動加碼發放，他說，頒發獎學金目的是為鼓勵貧窮孩子勤學，孩子有上進心肯學，比什麼都重要，獎勵他們更應該。
吳總幹事也期望受助學生，未來進入社會，為社會盡力、對父母盡孝，將來行有餘力，也要回饋社會，他並與學生分享「陳宏堯獎學金」創立的由來，讓大家了解這項助學金因緣際會的故事。
吳金元說，早年褒忠沒有銀行，農會信用部是主要金融機構，許多商賈買賣的資金幾乎都從農會進出，早年鄉內一位開診所的地方熱心人士陳貴路，也在農會存款，經常進出農會之餘也廣結不少農家子弟，對窮苦的農民也更加體恤。
這位善心人士雖不務農，但經常資助困苦農家，後來幫助的人愈來愈多，於是其後代陳宏 堯就成立助學基金會，為地方教育奉獻心力，期為偏鄉培育更多人才。總幹事吳金元親往各校致贈獎學金的同時，也分享這段「存款存到變善款」的小鄉感人助學故事，深具意義。
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