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影／不用人擠人！ 梅山賞梅新秘境曝光
元旦前後寒流來襲，也讓嘉義縣梅花大面積盛開，不讓梅山公園專美於前，梅山鄉太興村泰興巖廟後方幾十株百年老梅相繼盛開，倘佯步道梅香撲鼻的愜意外，還能一窺梅山獨有風騷。
泰興巖廟管理員林聰勝說，廟內主祀觀音佛祖，近200年歷史，1823年興建之初立基者黃根隆便在廟後方種梅樹，老梅枯死便補植新株，計上既有百年老梅，粗估約3、40株。
林聰勝說，園內梅花約上禮拜幼梅已開過一波，老梅因花期較晚，這周紛紛開花，新舊交錯，初估開花率逾9成，是泰興岩花季最旺盛的時候，如未遇大雨，這周將會是賞花最佳時機，
元旦前後寒流加持，嘉義縣內梅花相繼盛開，除梅山公園外，不妨來趟太興村之旅，除賞梅私房景點，不用人擠人外，還有太興岩步道百花齊放，各領風騷，更有太興飛瀑步道及阿里山林鐵梨園寮站等景點，梅香撲鼻外，也能飽覽梅山之美。
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