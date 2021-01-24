台灣世代智庫營隊 培育青年領袖深入地方

台灣世代教育基金會連續4日在嘉義縣竹崎高中舉辦「嘉義青年領導力培訓營」，吸引50多名來自全國的優秀高中、大學生參與，今天下午結業式，基金會執行長陳冠廷表示，希望透過理論與實務結合的方式加深年輕學子對於建設家鄉、活絡地方特色發展的意願與能力，培養對於故鄉未來發展的美好願景。

台灣世代教育基金會培育在地與全國青年，並與國內知名青年團體「領導台灣」Lead For Taiwan（ＬＦＴ)共同合作，在嘉義縣竹崎高中舉辦「嘉義青年領導力培訓營」，吸引全國各地50多名高中生及大學生，活動規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘、「魚寮遺址」幕後推手楊清樑先生等人與學子參與討論分享。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷表示，由於城鄉差距擴大，許多縣市都有嚴重的青年人口外移現象，造成推動地方發展益發困難。因此發掘各地的文化、產業特色，並在此之上發展出適合在地的地方創生計畫更顯重要。

而這次營隊以地方創生為主題，並結合基金會國際交流實力，讓來自世界各地的研究員及訪問學人一同參與設計，讓領導教育學程透過理論與實務結合的方式加深在地學子對於建設家鄉、活絡地方特色發展的意願與能力，培養對於故鄉未來發展的美好願景。