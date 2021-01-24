快訊

部桃轉紅區警戒！三族群全列居家隔離 預計5千人疫情以來之最

台灣世代智庫營隊 培育青年領袖深入地方

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘（前排中）與學子參與討論分享。圖／台灣世代教育基金會提供
「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘（前排中）與學子參與討論分享。圖／台灣世代教育基金會提供

台灣世代教育基金會連續4日在嘉義縣竹崎高中舉辦「嘉義青年領導力培訓營」，吸引50多名來自全國的優秀高中、大學生參與，今天下午結業式，基金會執行長陳冠廷表示，希望透過理論與實務結合的方式加深年輕學子對於建設家鄉、活絡地方特色發展的意願與能力，培養對於故鄉未來發展的美好願景。

台灣世代教育基金會培育在地與全國青年，並與國內知名青年團體「領導台灣」Lead For Taiwan（ＬＦＴ)共同合作，在嘉義縣竹崎高中舉辦「嘉義青年領導力培訓營」，吸引全國各地50多名高中生及大學生，活動規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘、「魚寮遺址」幕後推手楊清樑先生等人與學子參與討論分享。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷表示，由於城鄉差距擴大，許多縣市都有嚴重的青年人口外移現象，造成推動地方發展益發困難。因此發掘各地的文化、產業特色，並在此之上發展出適合在地的地方創生計畫更顯重要。

而這次營隊以地方創生為主題，並結合基金會國際交流實力，讓來自世界各地的研究員及訪問學人一同參與設計，讓領導教育學程透過理論與實務結合的方式加深在地學子對於建設家鄉、活絡地方特色發展的意願與能力，培養對於故鄉未來發展的美好願景。

領導台灣 LFT 發起人陳孝彥表示，這次活動是LFT與台灣世代展現跨越城鄉教育資源不足的決心，提供南部青年有不同的教育機會。未來計畫在更多縣市舉辦相關活動，讓更多青年能夠體驗到高品質課程。

「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘與學子參與討論分享。圖／台灣世代教育基金會提供
「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座，並邀請立委蔡易餘與學子參與討論分享。圖／台灣世代教育基金會提供
「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座。圖／台灣世代教育基金會提供
「嘉義青年領導力培訓營」，規劃三大主題，包含議題討論、實務工作方與專題講座。圖／台灣世代教育基金會提供

青年 嘉義

延伸閱讀

大學生寒假帶營隊 小朋友寓教於樂學交通規則

相關新聞

疫情升溫 台南36家醫院1月25日起進出須刷健保卡

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天下午透過臉書宣布，台南市36家醫院明天起須刷健保卡才能進出

嘉義市71對市民集團結婚 戴口罩也能熱吻

嘉義市第39屆市民集團結婚，今天在著名景點「森林之歌廣場」舉行，今年有71對新人參加，創下近年新高，但因應防疫，新人、家...

扶輪社友疫起分享愛 總動員樂陪家扶親子年節採購

疫起分享愛！無畏新冠肺炎疫情帶來的影響，雲林虎尾東區扶輪社總動員，募集善款和民生物資，今率50位社友當志工，陪家扶親子採...

影／安定真護宮五朝王醮登場 黃偉哲為王船開光

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮五朝王醮登場，今上午邀請市長黃偉哲為廟方打造的王船開光，廟方也辦理藝陣表演，現場鑼鼓喧天...

影／竹崎金獅再現傳統造紙藝術 阿管處長扛重擔神還原

金獅紙寮文化季今天上午10時正式開跑，除金獅舊紙寮導覽、歷史文化解說以及手造紙 DIY， 帶遊客認識金獅村外，還能享用特...

雲林蔦松食堂熱鬧圍爐 長輩像吃喜酒

雲林縣水林鄉蔦松國中校友會長青食堂的志工，群策群力7年前開創雲林第1個共餐團體，創造送出20萬份幸福餐的紀錄，昨天邀共餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。