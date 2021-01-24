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善用就業資源 身心障礙者邁向就業不困難

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口今年度增編至3名就業服務員，提供身心障礙求職者適性服務。圖／雲林縣府提供
雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口今年度增編至3名就業服務員，提供身心障礙求職者適性服務。圖／雲林縣府提供

18歲阿榮領有身心障礙證明，高職畢業後進入洗車場工作，但僅3天就適應不良離職，賦閒在家，每天日夜顛倒與電腦為伍，阿榮母親帶他到雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口求助，了解阿榮工作速度較慢，安排到庇護工場穩定工作至今；縣府指出，該窗口今年度提供3名專人上線服務，預計可服務135名以上有需求的身障民眾。

雲林縣身心障礙者人口數約5萬人，其中具勞動力的身心障礙者約占5成左右，縣府勞動暨青年事務發展處透過身心障礙者職業重建服務窗口，提供工作需求討論、職涯與就業能力探索、就業前準備、工作技能訓練、就業輔導、創業諮詢輔導等多元服務。

針對身心障礙者工作經驗、期待、興趣、能力、態度及身體功能、認知能力等擬定服務計畫，並依需求量身打造就業服務計畫，透過職業輔導評量、支持性就業服務、庇護工場或職業訓練、輔具科技與職務再設計，及職場體驗、職涯諮商、就業前準備團體、機車考照、個別化服務及訓練全面協助就業。

據統計，至去年12月止，該窗口已提供138名身心障礙民眾就業相關諮詢及服務，其中有68人順利媒合就業；每年服務量均值約135件左右，但就業服務員僅有1至2人。處長張世忠表示，此業務多元且複雜，需協助求職者尋找職缺、陪同面試及進職場輔導，或協助由1至4名職業輔導評量員評估進入庇護工場等，今年順利編設3人同時上線。

聽語障礙者小林無法說話、也聽不到聲音，雖由就業服務中心順利助其媒合到工作，但小林在職場適應方面屢有狀況，工作效能也無法達到職場要求，後小林接受支持性就業服務，由就服員協助職場就業，強化能力穩定性及輔導支持，提升職務流程熟悉度，搭配職務再設計、申請手語翻譯員協助溝通，順利解決小林因無法交流而產生的誤解，目前持續穩定就業中。

為提供身心障礙者更多元的職務類型，縣府特定「鼓勵進用身心障礙者績優單位表揚計畫」，感謝進用單位提供就業機會，藉此也鼓勵更多單位加入，提升身心障礙者自信心、投入職場共同分擔家計，雇主也能因「類」施教，用其優、補其短，發揮最大效益；求職者有就業相關問題，可親至勞青處洽詢，或身心障礙就業窗口05-552-2810諮詢。

雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口就業服務員除協助求職者尋找職缺，也會陪同面試及進職場輔導。圖／雲林縣府提供
雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口就業服務員除協助求職者尋找職缺，也會陪同面試及進職場輔導。圖／雲林縣府提供
雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口提供職業重建等多元服務。圖／雲林縣府提供
雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口提供職業重建等多元服務。圖／雲林縣府提供

職場 庇護工場

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