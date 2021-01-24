善用就業資源 身心障礙者邁向就業不困難

18歲阿榮領有身心障礙證明，高職畢業後進入洗車場工作，但僅3天就適應不良離職，賦閒在家，每天日夜顛倒與電腦為伍，阿榮母親帶他到雲林縣府身心障礙者職業重建服務窗口求助，了解阿榮工作速度較慢，安排到庇護工場穩定工作至今；縣府指出，該窗口今年度提供3名專人上線服務，預計可服務135名以上有需求的身障民眾。

雲林縣身心障礙者人口數約5萬人，其中具勞動力的身心障礙者約占5成左右，縣府勞動暨青年事務發展處透過身心障礙者職業重建服務窗口，提供工作需求討論、職涯與就業能力探索、就業前準備、工作技能訓練、就業輔導、創業諮詢輔導等多元服務。

針對身心障礙者工作經驗、期待、興趣、能力、態度及身體功能、認知能力等擬定服務計畫，並依需求量身打造就業服務計畫，透過職業輔導評量、支持性就業服務、庇護工場或職業訓練、輔具科技與職務再設計，及職場體驗、職涯諮商、就業前準備團體、機車考照、個別化服務及訓練全面協助就業。

據統計，至去年12月止，該窗口已提供138名身心障礙民眾就業相關諮詢及服務，其中有68人順利媒合就業；每年服務量均值約135件左右，但就業服務員僅有1至2人。處長張世忠表示，此業務多元且複雜，需協助求職者尋找職缺、陪同面試及進職場輔導，或協助由1至4名職業輔導評量員評估進入庇護工場等，今年順利編設3人同時上線。

聽語障礙者小林無法說話、也聽不到聲音，雖由就業服務中心順利助其媒合到工作，但小林在職場適應方面屢有狀況，工作效能也無法達到職場要求，後小林接受支持性就業服務，由就服員協助職場就業，強化能力穩定性及輔導支持，提升職務流程熟悉度，搭配職務再設計、申請手語翻譯員協助溝通，順利解決小林因無法交流而產生的誤解，目前持續穩定就業中。