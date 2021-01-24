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找工作也要防疫 雲林虎尾就業中心推「面試小團」明起出發

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
因應疫情，許多大型徵才活動紛暫緩舉辦，虎尾就業中心推出小型「揪團面試」活動帶民眾尋求轉職機會。圖／虎尾就業中心提供
因應疫情，許多大型徵才活動紛暫緩舉辦，虎尾就業中心推出小型「揪團面試」活動帶民眾尋求轉職機會。圖／虎尾就業中心提供

新冠肺炎疫情衝擊，部分勞工面臨無年終或減班困境而興起轉職念頭，掀起一波年前轉職高峰。因應防疫，虎尾就業中心暫緩舉辦大型徵才活動，改以「面試團」方式揪民眾參與，下周將推出8小團前進八家企業面試，計提供百個職缺。

虎尾就業中心表示，配合防疫原則，徵才活動目前以小型模式辦理，八團面試團下周起出發，包括25日上午9點、下午2點北港行政辦公室，26日下午1點40分水林、27日下午1點40分元長、下午1點50分麥寮等地就業服務台，28日上午10點、下午2點北港行政辦公室、下午1點40分台西等時段。

8團次將依序至揚茂企業股份有限公司、永裕通工業股份有限公司、嘉農紅蔥食品有限公司、保證責任雲林縣元長家禽生產合作社、建邦企業社、宏興國際事業有限公司、傳家名門有限公司、茗稜企業有限公司等八家公司舉辦面試。

虎尾就業中心主任張春美表示，「揪團面試」將由專業人員帶領民眾直接前往公司面試，不僅可改善求職民眾擔憂遭拒而怯於主動應徵，導致錯失機會的問題，也可節省廠商「先收履歷、後通知面試」等耗時程序，減少民眾1至2周待業時間。

張春美呼籲有求職或轉職需求的民眾把握機會，相關職缺資訊可至虎尾就業中心Line@ https://lin.ee/qFPK1Hr或臉書https://reurl.cc/e95bmK搜尋，更多職務訊息可撥打電話05-633-0422洽詢，或至台灣就業通網站www.taiwanjobs.gov.tw/查詢。

面試 徵才活動

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