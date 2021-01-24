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疫情升溫 台南36家醫院1月25日起進出須刷健保卡

中央社 / 台南24日電
台南市長黃偉哲今天下午透過臉書宣布，台南市36家醫院明天起須刷健保卡才能進出。圖為奇美醫學中心備妥的過卡設備。圖／奇美醫學中心提供
台南市長黃偉哲今天下午透過臉書宣布，台南市36家醫院明天起須刷健保卡才能進出。圖為奇美醫學中心備妥的過卡設備。圖／奇美醫學中心提供

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天下午透過臉書宣布，台南市36家醫院明天起須刷健保卡才能進出。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心今天宣布再增加新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3境外、2本土病例，防疫工作必須更加嚴謹。

黃偉哲表示，明天起台南市36家醫院，民眾必須刷健保卡才能進出。醫護人員是台灣防疫最重要夥伴，守護醫護人員安全是最重要的事。防疫期間雖有諸多不便，全是為了守護台灣，呼籲市民戴好口罩、勤洗手、維持社交距離，有防疫相關問題，可撥衛生局防疫專線諮詢。

黃偉哲也透過臉書（facebook）公布台南這36家地區醫院名單，包括衛生福利部台南醫院、郭綜合醫院、永川醫院、洪外科醫院、大安婦幼醫院、永和醫院、仁村醫院、仁愛醫院、新樓醫院、台南市立醫院、美德中醫醫院、陳澤彥婦產科醫院、成大醫院、開元寺慈愛醫院、志誠醫院、台南市立安南醫院、璟馨婦幼醫院。

高雄榮民總醫院台南分院、奇美醫院、永達醫院、晉生慢性醫院、衛福部台南醫院新化分院、私立台南仁愛之家附設仁馨醫院、衛福部胸腔病院、衛福部嘉南療養院、吉安醫院、麻豆新樓醫院、新生醫院、佳里奇美醫院、信一骨科醫院、營新醫院、新興醫院、衛福部新營醫院、佑昇醫院、柳營奇美醫院、宏科醫院等。

衛福部 黃偉哲 健保卡

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