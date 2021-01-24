扶輪社友疫起分享愛 總動員樂陪家扶親子年節採購

疫起分享愛！無畏新冠肺炎疫情帶來的影響，雲林虎尾東區扶輪社總動員，募集善款和民生物資，今率50位社友當志工，陪家扶親子採購趣、為他們送上愛，希望讓受助家庭「虎到福到、牛轉乾坤」。

虎尾東區扶輪社第7年舉辦Happy Go歡樂購公益活動，每年提供30戶家扶家庭、3000元購物金採買需求用品，累積至今已有210戶家庭受惠，此外另再募集各界愛心，加碼送生活用品；今年品項豐富，包括衛生紙、廚房紙巾、花蓮富里芋香米、佛跳牆及福袋。

另北港扶輪社長郭文強贊助30盒糕餅、北港宗聖扶輪社長蔡成達贊助30袋貢丸、虎尾東區扶輪社友林建榮贊助30隻鹹菜鴨，社長許芳菖加碼贈送90盒陽光蛋，讓親子將大家的愛心滿載而歸，為過年團圓餐桌添菜色。

立法委員林文瑞今天也到場關心家扶親子，和許芳菖及50位社友志工分工合作，陪伴30組親子仔細挑選物品。

61歲葉阿伯與太太、大兒子同住，讀國中的2個孫子由他們照顧撫養，因兒子無法從事粗重工作，靠在學校擔任工友賺取微薄生活費，他說「就算家裡缺什麼，也沒辦法說買就買。」今天直向志工道謝，讓他們終於能為正在成長期的孫子添購一套合身新衣服。

扶養4個孩子的鄭媽媽，去年9月因為工作的餐廳歇業，四個月零收入，僅靠低收入戶補助及家扶中心扶助支應生活開銷，因日用品需求大，此次仍以補足家庭所需為主，鄭媽媽除不斷道謝，也開心分享最近已順利找到工作，「希望趕快讓生活回歸正常軌道，自立自強！不讓幫助我們的人擔心」。

「新年之初虎虎生風，新的一年必定「牛」得很！」家扶中心主委陳燦勳打趣地道祝福語，感謝社會有愛，扶弱濟貧「疫起茁壯」，也讓大家見證公益不打烊的行動，令人佩服和動容。

雲林家扶統計，目前1100戶扶助家庭，每年透過各界善心人士及團體伸出援手幫忙，包括新年之初Happy Go歡樂購、Net新衣公益採買等，3、4月分學子新鞋採購及歲末圍爐等活動，滿足家庭所需；為讓資源不重複，受助名單由社工以區域初步篩選後，再審視每戶家庭所需調整、讓愛均分。