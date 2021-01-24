影／安定真護宮五朝王醮登場 黃偉哲為王船開光

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮五朝王醮登場，今上午邀請市長黃偉哲為廟方打造的王船開光，廟方也辦理藝陣表演，現場鑼鼓喧天，熱鬧滾滾，為一系列活動暖身。

蘇厝第一代天府真護宮為曾文溪流域代天巡狩王爺信仰發源地之一，也是王爺信仰與王船祭研究重鎮，廟方3年1科南瀛王船祭，是台灣西南沿海地區王爺信仰重要儀式大事，典藏一艘超過50年歷史檜木王船，更是一大特色。

今年適逢3年1科王船祭，相關建醮事宜將展，預定3月28日上午舉行壓軸「送王」燒王船儀式，而廟方斥資近百萬元委託王船師傅林良太歷經1個多月打造的王船「南瀛號」已完成，船長、寬分別為36、12尺，船身造型華麗、氣派。

上午廟方辦理王船開光典禮，黃偉哲擔任主獻官，率領立委郭國文、台南市議員林志展、李文俊、李偉智、陳碧玉等人先向五府千歲等眾神上香祭拜後，隨後由黃偉哲為王船開光點眼，祈求王船祭醮典順利。

黃偉哲表示，希望透過王船祭，為國家、人民祈福，去除瘟疫，北部守住、南部顧好，迅速遠離「武漢肺炎」，大家攜手度過災厄，順利、平安。

隨後廟方也邀請新化、岸內、歸南國小及六甲、成功國中及新住民權益促進發展協會進行藝陣表演，表演宋江陣、廣東獅、苗族舞蹈等，精湛認真表演，獲得與會鄉親熱烈掌聲。