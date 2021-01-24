影／竹崎金獅再現傳統造紙藝術 阿管處長扛重擔神還原

金獅紙寮文化季今天上午10時正式開跑，除金獅舊紙寮導覽、歷史文化解說以及手造紙 DIY， 帶遊客認識金獅村外，還能享用特色餐盒和特色茶席與咖啡。

嘉義縣竹崎山區早期以栽種許多桂竹竹林為生，利用子製作祭祀用的金紙，竹業興盛時期，聚落四處造紙廠林立，如今因為機械化使得傳統產業沒落，相關的手藝及紙寮設施也隨之荒廢，僅剩少部份聚落保有紙槽與紙寮遺址。

現今金獅村的廣福宮旁小徑裡的林家造紙遺跡，是林聰田先生生前所建，目前已經整修完畢，而這次活動也會帶遊客認識紙寮後體驗從無到有的造紙樂趣，民眾利用花瓣水或火龍果水，從輾、攪、入、撈、壓、開依序完成，另外有舊紙寮參觀活動，流連歷史步道。

金獅村村長林炳煌說，手作能夠提升人與人之間的溫度，在這緩慢而細膩的造紙過程中，遊客可以試著慢下步調，一同來享受這段能盡情嘗試、揮灑創意的美好時光，療癒疲憊的身心，在手作紙創作過程中，遊客不但能體會造紙術的藝術魅力，也能製造出專屬於自己的獨特紙張。