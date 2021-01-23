疫情嚴峻！200年台南「東山迎佛祖」 今年首度不公開
國定民俗台南「東山迎佛祖暨遶境」活動，將在2月4日登場，東山碧軒寺因應疫情嚴峻，公告限縮今年舉辦規模，謝絕交陪宮廟和陣頭參與，取消信眾至廟內觀禮、取消信眾沿路隨香及躦轎腳（稜轎跤），不少鄉親難掩失望，認為是東山人的過年，一年中最熱鬧的一天，但也認為防疫第一。
國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」傳承至今近200年，據傳西元1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖「正二媽」只好避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日沿古香路「送駕」回娘家關子嶺火山碧雲寺「過年」、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，每年都吸引大批信眾參加。
東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖今年將在2月4日上午6點52分起駕出發，2月21日凌晨1點30分從碧雲寺回駕。但因疫情嚴峻，市府取消鹽水蜂炮等大型民俗活動後，很多人關切東山迎佛祖是否也受到影響。
2021東山迎佛祖暨繞境活動公告全文：
東山碧軒寺管理委員會基於社會責任，因應嚴峻的新冠疫情，配合中央疫情指揮中心防疫措施及內政部之防疫宣導政策，特調整辦理方式如下：
1. 謝絕一切交陪宮廟及其陣頭參與本次活動
2. 取消信眾至廟內觀禮、取消信眾沿路隨香、取消躦轎腳
今年活動將僅由兩大廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟偕同維持民俗核心儀程，不對外公開，敬請各友宮廟大家一起配合及體諒，並請配合市府團隊宣導，做好各項防疫措施，保護自己、保護他人，讓疫情能盡快緩和結束。
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