疫情嚴峻！200年台南「東山迎佛祖」 今年首度不公開

國定民俗台南「東山迎佛祖暨遶境」活動，將在2月4日登場，東山碧軒寺因應疫情嚴峻，公告限縮今年舉辦規模，謝絕交陪宮廟和陣頭參與，取消信眾至廟內觀禮、取消信眾沿路隨香及躦轎腳（稜轎跤），不少鄉親難掩失望，認為是東山人的過年，一年中最熱鬧的一天，但也認為防疫第一。

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」傳承至今近200年，據傳西元1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖「正二媽」只好避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日沿古香路「送駕」回娘家關子嶺火山碧雲寺「過年」、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，每年都吸引大批信眾參加。

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖今年將在2月4日上午6點52分起駕出發，2月21日凌晨1點30分從碧雲寺回駕。但因疫情嚴峻，市府取消鹽水蜂炮等大型民俗活動後，很多人關切東山迎佛祖是否也受到影響。

2021東山迎佛祖暨繞境活動公告全文：