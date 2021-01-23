7年送出20萬份幸福餐 地表最有愛的蔦松校友會

雲林縣水林鄉蔦松國中校友會長青食堂的志工，群策群力7年前開創雲林第1個共餐團體，多年胼手胝足創造送出20萬份幸福餐的記錄，今天邀所有共餐長輩圍爐團慶，95歲最高齡共餐阿嬤仍精神抖擻參加聚餐，101歲的爺爺不克前來，也由志工把幸福餐送到家，一起分享年節溫暖，老人齊聲高喊「我們真幸福！」。

今天上午辦了7年的水林蔦松國中校友會長青食堂席開10桌，難得辦桌，阿公偕阿嬤抱著吃喜酒的心情參加，蔦松國中校友會理事長林原誌和多年來一直在家鄉照顧老人家飲食起居的食堂總監張美秀、校友會常監李志雄、食堂執行長張裕燦在會場外迎接每位老人家，氣氛如同自家辦喜事一般，每個人都「歡頭喜面」與宴。

林原誌說，蔦松國中校友會人才輩出，卻都在外發展，留鄉老人家缺人照顧，7年前在雲林率先用學校的學區發起老人共餐，基金從原本20萬元發展至今已成長10倍，參加人數從幾十人成長到目前170多人，老人吃得快樂，在外打拼的年輕人就安心。

7年前蔦松校友會在蔦松國小旁設立中央廚房，除邀蔦松區3個村的長者來共餐，週邊的山腳、塭底、番薯、瓊埔4村，因路途較遠則由中央廚房負責送餐，李志雄說，感謝地表最強的蔦松食堂志工團隊，每天不辭辛勞做菜送餐，7年來從不誤點，讓所有老人都能吃好好睡飽飽。

今天「20萬幸福餐」團慶，每位老人家都格外欣悅，95歲的郭張勸阿嬤最年長，耳聰目明、手腳靈巧甚還曾來幫忙選菜，她也不錯過和大伙一起歡喜「呷桌」的機會，一早就入場，她說，共餐第1天她就參加，7年如1日，每天的快樂她都很感恩村子能有這群「孝順」的好青年，肯為大家付出，才能餐餐吃得美吃得好。