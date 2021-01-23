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嘉市立博物館重新啟用增兒童廳 今明2天生日可換好禮

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影

嘉義市立博物館閉館2年更新，今日以新樣貌重新開放，新館一樓設有「探索嘉園」兒童廳，二、三樓分別為「展望諸羅」常設展、交趾陶館等，市府強調博物館轉型成為嘉義人的「城市博物館」，今明兩天館外有市集，本月23、24日生日民眾，可到市集服務台換專屬好禮。

嘉義市立博物館2004年啟用，內容涵蓋嘉義「地質、化石、美術」三大主題，2年前由文化部補助經費5200萬元，進行全館展示更新工程，今天重新開放，文化部政次蕭宗煌、市長黃敏惠、監察院前院長張博雅、立委王美惠及多名議員都參加今天「嘉有喜事」開館活動。

黃敏惠表示，當民眾了解城市歷史，便會對城市產生更深刻情感，嘉義市從歷史、文化、美術中找到城市定位，博物館重新開展，為10月嘉義市登場的2021台灣設計展，完成最後一塊拼圖，期許民眾藉由探索博物館，認識嘉義人文歷史，人人都成為城市代言人。

新館1樓「探索嘉園」兒童廳，以巫師、公主、獵人、頭目等多種公仔角色，帶領小朋友認識嘉義歷史；2樓「展望諸羅」常設展，以火車動態模型，重現過往「糖鐵、林鐵、台鐵」3鐵共構模型，遊歷嘉義市自然環境、古蹟歷史；3樓「交趾陶館」呈現嘉義交趾陶工藝。

今明2日開館活動還有「老嘉憶新故事」故事市集，博物館外精選全台從南到北的特色品牌，包括老掛鐘、古著、復古玩具、廢木料創作等市集，還有互動打擊、踢踏舞、陶笛演奏等街頭表演。

嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，3樓「交趾陶館」呈現嘉義交趾陶工藝。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，3樓「交趾陶館」呈現嘉義交趾陶工藝。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館，館外有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館，館外有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌（左四起）、監察院前院長張博雅、市長黃敏惠入館參觀時，由嘉大附小小志工導覽解說。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌（左四起）、監察院前院長張博雅、市長黃敏惠入館參觀時，由嘉大附小小志工導覽解說。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館，館外有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館，館外有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館歷經2年閉館更新，今轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館今明2日開館有「老嘉憶新故事」故事市集，精選全台從南到北的特色品牌商品，相當有特色。記者卜敏正／攝影

嘉義 博物館 交趾陶

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