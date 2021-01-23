嘉市立博物館重新啟用增兒童廳 今明2天生日可換好禮

嘉義市立博物館閉館2年更新，今日以新樣貌重新開放，新館一樓設有「探索嘉園」兒童廳，二、三樓分別為「展望諸羅」常設展、交趾陶館等，市府強調博物館轉型成為嘉義人的「城市博物館」，今明兩天館外有市集，本月23、24日生日民眾，可到市集服務台換專屬好禮。

嘉義市立博物館2004年啟用，內容涵蓋嘉義「地質、化石、美術」三大主題，2年前由文化部補助經費5200萬元，進行全館展示更新工程，今天重新開放，文化部政次蕭宗煌、市長黃敏惠、監察院前院長張博雅、立委王美惠及多名議員都參加今天「嘉有喜事」開館活動。

黃敏惠表示，當民眾了解城市歷史，便會對城市產生更深刻情感，嘉義市從歷史、文化、美術中找到城市定位，博物館重新開展，為10月嘉義市登場的2021台灣設計展，完成最後一塊拼圖，期許民眾藉由探索博物館，認識嘉義人文歷史，人人都成為城市代言人。

新館1樓「探索嘉園」兒童廳，以巫師、公主、獵人、頭目等多種公仔角色，帶領小朋友認識嘉義歷史；2樓「展望諸羅」常設展，以火車動態模型，重現過往「糖鐵、林鐵、台鐵」3鐵共構模型，遊歷嘉義市自然環境、古蹟歷史；3樓「交趾陶館」呈現嘉義交趾陶工藝。