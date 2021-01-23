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荊山經典文創藝術獎頒獎 巨幅佛畫文殊菩薩展示吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府，共同主辦「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，長達8公尺、由縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑，共同開啟巨幅佛畫「文殊菩薩」首次在台展出。圖／嘉縣府提供
夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府，共同主辦「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，長達8公尺、由縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑，共同開啟巨幅佛畫「文殊菩薩」首次在台展出。圖／嘉縣府提供

財團法人夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府，共同主辦「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，下午在嘉義長榮文苑酒店盛大登場，其中長達8公尺、由縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑，共同開啟的巨幅佛畫「文殊菩薩」，首次在台展出，吸引滿場目光。

夏荊山大師與嘉義淵源深厚，1949年抵台，在嘉義駐居9年，培育無數書畫人才，舉辦荊山經典文創藝術獎頒獎典禮，延續與嘉義地緣，為嘉義帶來文化藝術創意國際盛會。

「荊山經典文創藝術獎」以佛畫大師夏荊山作品元素和精神為題材，，第4屆荊山經典文創藝術獎以「慈善」精神為主題，向全球徵件，參賽來自91國、報名件數近1500件，疫情嚴峻下，參賽者對世人關懷轉化作品，用藝術增添溫暖色彩。

得獎者除優秀台灣年輕創作者，還有美國、德國、印度、哥倫比亞及伊朗等國藝術家，以影片發表獎感言，頒獎典禮開啟夏荊山大師8公尺巨幅佛畫「文殊菩薩」，傳達疫情控制得宜祈願心念 。

「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」開展，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作，其中「文殊菩薩」和「鍾馗喬遷吉慶圖」兩幅巨幅佛畫是夏大師真跡，

翁章梁說，夏荊山85歲高齡創作「文殊菩薩」巨幅畫作，令人嘆為觀止，鍾馗專職除疫、斬妖除魔，春節將近，特展傳達祈福意念，歡迎愛好藝文人士前來觀賞。

「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」在長榮文苑1樓展廳展出，展期到3月1日止，活動資訊可上網搜尋「財團法人夏荊山文化藝術基金會」FB粉絲專頁。

夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府，共同主辦「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，長達8公尺、由縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑，共同開啟巨幅佛畫「文殊菩薩」首次在台展出。圖／嘉縣府提供
夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府，共同主辦「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，長達8公尺、由縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑，共同開啟巨幅佛畫「文殊菩薩」首次在台展出。圖／嘉縣府提供
「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」開展，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作。圖／嘉縣府提供
「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」開展，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作。圖／嘉縣府提供

嘉義 文創

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