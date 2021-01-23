台南119消防知識體驗營 小朋友整裝「要當英勇消防員」

台南市消防局第七大隊後甲分隊為提升市民防火意識，協同東區區公所、虎尾寮民間緊急救援隊等單位，下午3時南紡購物中心A2館1樓廣場，舉辦119「牛刀小試」消防知識體驗營，吸引大批親子參與，藉由闖關遊戲學習到各種防災知識，小朋友更開心穿上消防衣，直說「以後要當英勇的消防員」。

後甲分隊落實實名制、量測體溫，並要求參加民眾全程戴口罩，活動地點也特別選在南紡購物中心的戶外廣場舉辦。

後甲分隊指出，這次活動關卡計有「居家防災寶物」、「一氧化碳無形殺手」、「舉手之勞CPR」、「消防技能我來做」等多項闖關活動，藉由遊戲讓民眾了解到住宅用火災警報器及滅火器的使用方法與時機、一氧化碳正確知識及實際操作CPR。而虎尾寮救援隊也在現場架設繩索，讓民眾體驗橫渡行走及繩結教學，東區區公所則準備的防災趣味闖關，活動寓教有樂。

同時，展示消防車輛及救災器材供民眾參觀，也有消防應勤服裝及小朋友的消防衣，讓大人及孩童穿著拍照留念，不少小朋友開心穿上消防衣，直說「以後要當英勇的消防員」。