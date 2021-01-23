雲林茂谷柑年貨大街照辦兩天 高規格防疫人潮變少

防疫升級各地大型活動紛紛停辦，雲林縣斗六市公所舉辦的茂谷柑節和年貨大街今天如常舉行，雖在空曠地舉辦，但採高規格防疫控管，會場四周拉起封鎖線並請人看管不得任何人進出，且單一進出口，實名制量體溫，場內維持五百人進出，為市民健康築起防疫牆。

主辦單位表示，茂谷柑節暨在地年貨市集是斗六市每年春節前的重點活動，早在疫情尚未升級時，早已完成規畫和準備，由於這場大型活動是在室外舉行，配合「中央流行疫情指揮中心辦理大型集會活動新防疫規範」嚴格控管，希望讓市民也能安心享受春節逛大街的喜氣。

兩天活動如常舉行，雲林縣長張麗善和斗六市長林聖爵等人今主持開幕式，推銷雲林茂谷柑，張麗善表示，雲林茂谷柑在果農細心栽培下，加上少雨氣溫適宜，茂谷柑多汁香甜，自用送禮兩相宜，請民眾多多採購。

林聖爵說，茂谷柑主要產在斗六、古坑及斗南，種植面積約410公頃，每年農曆春節前後正是產季，外型橘紅討喜，有「橘美人」的美稱，具吉祥喜氣，圓滾滾外型象徵一家團圓，好吃又吉利，年節拜神更充滿喜氣，是新春最時尚的伴手禮。

配合防疫，斗六市公所總動員，增加比往年4倍人力投入防疫，事前透過網路和媒體宣導，有發燒咳嗽者不得入場且進場務必戴口罩、禁止飲食，會場採單一進出口，裝設熱感應儀，進場要量體溫、噴酒精，實名制且控管會場僅500人進出。