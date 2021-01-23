快訊

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝

關懷邊緣戶，台南市歸仁區歸南北極殿及地方企業響應區公所號召，今天贊助民生物資與慰問金濟助弱勢。

歸仁區公所表示，年關將近，不少人開始採買年貨，忙著準備各式各樣的年節食品；但對於經濟弱勢的族群過年並不好過。尤其毫無福利身分、不是中低及低收入戶、領不到任何政府補助的「邊緣戶」來說，過個好年是個奢侈的願望。

歸仁區長柳世雄說，從國曆年底到農曆年前，政府會發放給具福利身分的低收、中低收、中低老人、身障、特境家庭民眾生活津貼或春節慰問金，而許多慈善團體及善心人士亦會針對低收入戶或特定弱勢給予許多物資及慰問金，但鮮少有資源給予不具福利身分的邊緣戶，所以這些邊緣戶面對年節捉襟見肘的窘困情況，亟需民間力量給予資源協助。

柳世雄感謝歸南北極殿、佳麗惠實業公司及不願具名的地方企業善心人士響應，今天發放慰問金、棉被、白米等民生物資，希望歲末寒冬送暖，讓邊緣戶也能過好年。

台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝
台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶。記者周宗禎／翻攝

北極殿 低收入戶 年貨

延伸閱讀

春節將屆又逢寒流 土城警與紡正協會關懷弱勢展愛心

幫助淡水弱勢邊緣戶 洪孟楷媒合發平安箱

金門女清潔隊員打掃遭酒駕撞亡 陳玉珍爭取120萬濟助金

協助安置災民 飯店和台南市歸仁等區公所簽約

相關新聞

台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶

關懷邊緣戶，台南市歸仁區歸南北極殿及地方企業響應區公所號召，今天贊助民生物資與慰問金濟助弱勢。

冠軍獎10萬還有18K金墜飾 嘉市辦國內桌球最高獎金賽事

嘉義市議會及Total Swiss 八馬國際事業有限公司，共同主辦的「2021年 第三屆Total Swiss盃全國長青...

送年菜關懷獨老 台南東山偏鄉33戶爺爺奶奶「足甘心」

因應新冠肺炎疫情日漸嚴峻，盡可能避免群聚性活動，以防疫情擴散，東山區公所為了讓獨居長輩在農曆年前感受到社會的關懷，號召行...

女國中生剪4年長髮助癌童 溪口鄉公所天臺殿寒冬送暖

快過年了，歲末寒冬，嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，連續7年送暖，幫助250名獨居老人和弱勢家庭過年，公所與臺殿上午聯合...

影／嘉市立博物館重開張 文化部次長建議編制正式館長

嘉義市立博物館歷時二年餘閉館更新，今日以新樣貌重新開放，文化部政務次長蕭宗煌到場慶賀，並以嘉義人身分為博物館請命，能編制...

影／古蹟善化慶安宮春聯贈千人 書法好手女警揮毫吸睛

台南市古蹟善化慶安宮今天舉辦「寫春聯送鄉親」及「寒冬送暖」活動，除贈送138戶油、米、燕麥、關廟麵等生活物質及紅包1千元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。