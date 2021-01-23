台南市歸南北極殿、地方企業響應區公所年終濟助邊緣戶

關懷邊緣戶，台南市歸仁區歸南北極殿及地方企業響應區公所號召，今天贊助民生物資與慰問金濟助弱勢。

歸仁區公所表示，年關將近，不少人開始採買年貨，忙著準備各式各樣的年節食品；但對於經濟弱勢的族群過年並不好過。尤其毫無福利身分、不是中低及低收入戶、領不到任何政府補助的「邊緣戶」來說，過個好年是個奢侈的願望。

歸仁區長柳世雄說，從國曆年底到農曆年前，政府會發放給具福利身分的低收、中低收、中低老人、身障、特境家庭民眾生活津貼或春節慰問金，而許多慈善團體及善心人士亦會針對低收入戶或特定弱勢給予許多物資及慰問金，但鮮少有資源給予不具福利身分的邊緣戶，所以這些邊緣戶面對年節捉襟見肘的窘困情況，亟需民間力量給予資源協助。