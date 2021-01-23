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冠軍獎10萬還有18K金墜飾 嘉市辦國內桌球最高獎金賽事

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽，共有26個隊伍組隊參加。記者卜敏正／攝影
第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽，共有26個隊伍組隊參加。記者卜敏正／攝影

嘉義市議會及Total Swiss 八馬國際事業有限公司，共同主辦的「2021年 第三屆Total Swiss盃全國長青桌球錦標賽」今天登場，本屆冠軍除了獎金10萬元，還有18K金墜飾；嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安及多名市議員都參加開幕式，主辦單位要求入場掃QR code 實名制登錄、高規格防疫。

Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽表示，去年8月他到嘉義市辦桌親子體驗營，拜訪議長莊豐安，或許是濃濃的鄉情，兩人一見如故，他當場決定將本屆長青桌球錦標賽移師故鄉，議長也慷慨允諾、共同主辦，並感謝邀請市長共同與會支持桌球運動。

「這是國內桌球最高獎金！」大會執行長阮錦威說，國內桌球運動賽事獎金不高，冠軍大概只有2、3萬，Total Swiss盃長青桌球錦標賽，本屆第1名可獲10萬元、第2名5萬元、第3名1萬5千元，高額獎金已吸引國內許多好手齊聚一堂、持拍鏖戰。

阮錦威說，據了解今年還有多名過去參賽得獎好手，共同組隊爭奪本屆高額獎金，冠軍隊除了獎金，每名選手還可獲18K黃金球拍墜飾。

第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽參賽隊伍共有八馬國際、Total Swiss、彰化桌球、帝寶A隊、帝寶B隊、光曜健康隊、苗栗隊等26個隊伍組隊參加，參賽者都是55歲以上長青桌球選手，還有分齡雙打賽100歲組、110歲組、120歲組甚至130歲組。

嘉義市長黃敏惠（左二起）、市議長莊豐安、Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽（左），今天共同持拍開球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二起）、市議長莊豐安、Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽（左），今天共同持拍開球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三起）、Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽、市議長莊豐安及多名議員今天都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三起）、Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽、市議長莊豐安及多名議員今天都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）、市議長莊豐安，今天為Total Swiss盃長青桌球錦標賽開球。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）、市議長莊豐安，今天為Total Swiss盃長青桌球錦標賽開球。記者卜敏正／攝影

嘉義 辦桌 親子

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