冠軍獎10萬還有18K金墜飾 嘉市辦國內桌球最高獎金賽事

嘉義市議會及Total Swiss 八馬國際事業有限公司，共同主辦的「2021年 第三屆Total Swiss盃全國長青桌球錦標賽」今天登場，本屆冠軍除了獎金10萬元，還有18K金墜飾；嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安及多名市議員都參加開幕式，主辦單位要求入場掃QR code 實名制登錄、高規格防疫。

Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽表示，去年8月他到嘉義市辦桌球親子體驗營，拜訪議長莊豐安，或許是濃濃的鄉情，兩人一見如故，他當場決定將本屆長青桌球錦標賽移師故鄉，議長也慷慨允諾、共同主辦，並感謝邀請市長共同與會支持桌球運動。

「這是國內桌球最高獎金！」大會執行長阮錦威說，國內桌球運動賽事獎金不高，冠軍大概只有2、3萬，Total Swiss盃長青桌球錦標賽，本屆第1名可獲10萬元、第2名5萬元、第3名1萬5千元，高額獎金已吸引國內許多好手齊聚一堂、持拍鏖戰。

阮錦威說，據了解今年還有多名過去參賽得獎好手，共同組隊爭奪本屆高額獎金，冠軍隊除了獎金，每名選手還可獲18K黃金球拍墜飾。