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送年菜關懷獨老 台南東山偏鄉33戶爺爺奶奶「足甘心」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東山區長呂煌男（右二）、市長黃偉哲太太劉育菁（左二）和市議員沈家鳳（右三）與里長等送愛心年菜關懷獨居長輩。圖／東山區公所提供
台南東山區長呂煌男（右二）、市長黃偉哲太太劉育菁（左二）和市議員沈家鳳（右三）與里長等送愛心年菜關懷獨居長輩。圖／東山區公所提供

因應新冠肺炎疫情日漸嚴峻，盡可能避免群聚性活動，以防疫情擴散，東山區公所為了讓獨居長輩在農曆年前感受到社會的關懷，號召行善團、各里里長及同仁，今天舉辦「為獨居長者寒冬送年菜活動」，準備5道澎派好料的年菜，區長呂煌男和各里長們親送到長輩家中，市長黃偉哲太太劉育菁也來送暖，33戶爺爺奶奶在寒冬中更感到溫暖。

劉育菁感謝行善團團員及里長們，在這麼寒冷天氣出門送年菜，將豐富的菜餚讓長輩們享用，還加碼滿滿愛心物資。接連幾波冷氣團襲台，獨居長輩們在歲末年終之際，感受各界的溫暖與關懷。市議員沈家鳳也提供愛心枕頭。

呂煌男表示，東山區老年人口的問題嚴重，獨居長者更需要社會各界共同關懷。對於獨居長者來說，心中其實是存在著「孤寂感」，長期因子女不在身旁、找不到生活目標。為了減少老人對於社會的疏離與冷漠，也不斷的與社區研討提出多項對策。希望讓長輩走出社會與人群互動，建立出一個有尊嚴、歡樂的晚年生活。

呂煌男也提醒天冷要注意保暖外，可能會因使用熱水器及電暖器有用電過度或電路不良等狀況，提醒用火及用電安全及使用瓦斯注意事項。建議裝設滅火器或加裝火災住警器等，守護居家安全。

台南東山區公所今天送愛心年菜關懷獨居長輩。圖／東山區公所提供
台南東山區公所今天送愛心年菜關懷獨居長輩。圖／東山區公所提供

獨居 年菜 疫情

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