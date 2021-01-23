長榮大學申請國際安全學校認證 要營造安全健康校園
不久前發生女大生命案的長榮大學，今天舉辦「國際安全學校認證」啟動儀式，邀請台南市長黃偉哲、警察局長方仰寧、消防局長李明峯、少年隊長蔡宗憲、國際安全社區亞洲支持中心網絡主席白璐、金華里里長柯崑城等參與，簽署安全承諾書，校方主管校園安全簡報，播放無人機巡邏校園畫面、展示夜間巡守電動機車，要展現「打造國際安全學校的決心」，宣示營造「安全與健康的校園」。
黃偉哲表示，推動校園安全除了校內還要與許多相關單位合作，才能保障師生安全。台南市金華里作為安全社區的代表，希望安全推到社區也能推到學校，感謝校方發揮社會責任，進行國際安全學校認證申請，市政府會全力支持。
里長柯崑城以推動安全社區為例，強調建立制度，能在社區或學校讓意外事故降低，看到這麼多人願意參加，代表成功一半。他感謝市府協助，讓金華里推動安全社區能順利達成，未來期望能有機會能辦亞洲區的安全社區論壇大會，逐步推動到台南市各社區，讓台南市成為一個安全城市。
長榮大學董事長楊四海引用世界人權宣言，要求長榮大學全體要在校安事件後，要化被動為主動，要化消極為積極，要把全體學生看成子女，唯有如此，才能危機化為轉機。校方已加強學校各處安全措施，期許能永續經營。
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