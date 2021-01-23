女國中生剪4年長髮助癌童 溪口鄉公所天臺殿寒冬送暖

快過年了，歲末寒冬，嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，連續7年送暖，幫助250名獨居老人和弱勢家庭過年，公所與臺殿上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資。

現場還有義剪活動，就讀大吉國中1年級的盧姓女學生，捐出留了4年的長髮給周大觀文教基金會，為癌症病童盡棉薄心力，這已經是她第三次捐髮了。縣長翁章梁、立委陳明文到場協助發送紅包及物資，感謝天臺殿和公所團結溪口人，傳遞社會愛和溫暖。

天臺殿主委邱耀瑞說，今年參與聯合冬令救濟民間團體企業及善心人士特別多，讓受惠鄉親倍感溫馨，他要代表廟方和弱勢朋友向善心人士及團體說聲「謝謝！」

溪口鄉長孫維聰表示，今年包括地方人士及各界善心人士、團體，有30多名善心人士，以及廟宇、企業家、自行發放捐贈者，共40個團體和個人。

受惠包括低收入戶、中低收入單親兒少家庭、弱勢兒少家庭、中低收入重度身障家庭、獨居老人共約250人，物資包括紅包、白米3034 公斤、食用油、生活用品、麥片、麵條等。