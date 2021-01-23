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女國中生剪4年長髮助癌童 溪口鄉公所天臺殿寒冬送暖

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣大吉國中1年級的盧姓女學生，捐出留了4年的長髮給周大觀文教基金會，為癌症病童盡棉薄心力，這已經是她第三次捐髮了。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大吉國中1年級的盧姓女學生，捐出留了4年的長髮給周大觀文教基金會，為癌症病童盡棉薄心力，這已經是她第三次捐髮了。圖／嘉縣府提供

快過年了，歲末寒冬，嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，連續7年送暖，幫助250名獨居老人和弱勢家庭過年，公所與臺殿上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資。

現場還有義剪活動，就讀大吉國中1年級的盧姓女學生，捐出留了4年的長髮給周大觀文教基金會，為癌症病童盡棉薄心力，這已經是她第三次捐髮了。縣長翁章梁、立委陳明文到場協助發送紅包及物資，感謝天臺殿和公所團結溪口人，傳遞社會愛和溫暖。

天臺殿主委邱耀瑞說，今年參與聯合冬令救濟民間團體企業及善心人士特別多，讓受惠鄉親倍感溫馨，他要代表廟方和弱勢朋友向善心人士及團體說聲「謝謝！」

溪口鄉長孫維聰表示，今年包括地方人士及各界善心人士、團體，有30多名善心人士，以及廟宇、企業家、自行發放捐贈者，共40個團體和個人。

受惠包括低收入戶、中低收入單親兒少家庭、弱勢兒少家庭、中低收入重度身障家庭、獨居老人共約250人，物資包括紅包、白米3034 公斤、食用油、生活用品、麥片、麵條等。

翁章梁說，天臺殿和公所連續7年善行，團結善心人士、團體和出外打拚事業有成企業家，一起幫助弱勢鄉親，義舉讓溪口人有感情連結，傳遞愛與溫暖，希望這股善行力量持續。

嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資，縣長翁章梁（左）、立委陳明文（左二 ）到場參與，協助發送物資。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資，縣長翁章梁（左）、立委陳明文（左二 ）到場參與，協助發送物資。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資，縣長翁章梁（左）到場協助發送紅包及物資。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉公所與疊溪村天臺殿，上午聯合舉辦寒冬送暖感恩活動，提供弱勢朋友紅包及白米等民生物資，縣長翁章梁（左）到場協助發送紅包及物資。圖／嘉縣府提供

獨居老人 紅包 翁章梁

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