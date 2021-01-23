影／嘉市立博物館重開張 文化部次長建議編制正式館長

嘉義市立博物館歷時二年餘閉館更新，今日以新樣貌重新開放，文化部政務次長蕭宗煌到場慶賀，並以嘉義人身分為博物館請命，能編制正式博物館長，專責博物館相關管理、典藏事務；市長黃敏惠表示會將組織編制討論案送議會。

黃敏惠表示，嘉義市能夠擁有自己的博物館和美術館，是值得驕傲的，受編制員額限制，市立美術館用最少人力做最多的事，博物館專責組織架構調整必須透過議會，市府會討論送議會，讓博物館朝更好方向努力，也期許文化部給予更多支持。

蕭宗煌表示，嘉義市立博物館是全國第1個地方縣市博物館，從監察院前院長張博雅擔任市長、黃敏惠任立委時就開始籌畫、向行政院爭取成立，之後又爭取前瞻預算硬體補助5200萬、軟體補助1340萬，以新樣貌重新營運，並增加更多親子活動。