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影／嘉市立博物館重開張 文化部次長建議編制正式館長

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市立博物館歷經兩年的管更新，轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館歷經兩年的管更新，轉型「城市博物館」重新營運。記者卜敏正／攝影

嘉義市立博物館歷時二年餘閉館更新，今日以新樣貌重新開放，文化部政務次長蕭宗煌到場慶賀，並以嘉義人身分為博物館請命，能編制正式博物館長，專責博物館相關管理、典藏事務；市長黃敏惠表示會將組織編制討論案送議會。

黃敏惠表示，嘉義市能夠擁有自己的博物館和美術館，是值得驕傲的，受編制員額限制，市立美術館用最少人力做最多的事，博物館專責組織架構調整必須透過議會，市府會討論送議會，讓博物館朝更好方向努力，也期許文化部給予更多支持。

蕭宗煌表示，嘉義市立博物館是全國第1個地方縣市博物館，從監察院前院長張博雅擔任市長、黃敏惠任立委時就開始籌畫、向行政院爭取成立，之後又爭取前瞻預算硬體補助5200萬、軟體補助1340萬，以新樣貌重新營運，並增加更多親子活動。

蕭宗煌指出，嘉義市立博物館已成立17年， 是全國第1座縣市自有博物館，他要以嘉義人身分向所有議員及市長請命，讓嘉義市立博物館像美術館一樣有正式組織編制，朝博物館專業方向發展，館長也可兼理嘉義市各博物館業務，不要讓博物館管理侷限在行政工作上，這對嘉義市博物館發展更有助益 。

嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌 (左二起)、市長黃敏惠、監察院前院長張博雅都參加開幕活動 。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌 (左二起)、市長黃敏惠、監察院前院長張博雅都參加開幕活動 。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，博物館 新組織編制討論後，將送市議會審議。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，博物館 新組織編制討論後，將送市議會審議。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌 (左三起)、監察院前院長張博雅、市長黃敏惠、立委王美惠(左二)等人，都參加開幕活動 。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌 (左三起)、監察院前院長張博雅、市長黃敏惠、立委王美惠(左二)等人，都參加開幕活動 。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌建議， 博物館應編制正式館長。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館重新營運，文化部政次蕭宗煌建議， 博物館應編制正式館長。記者卜敏正／攝影

博物館 嘉義 美術館

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