快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／古蹟善化慶安宮春聯贈千人 書法好手女警揮毫吸睛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
書法好手女警劉怡伶揮毫很吸睛。圖/讀者提供
書法好手女警劉怡伶揮毫很吸睛。圖/讀者提供

台南市古蹟善化慶安宮今天舉辦「寫春聯送鄉親」及「寒冬送暖」活動，除贈送138戶油、米、燕麥、關廟麵等生活物質及紅包1千元，寫贈春聯更是吸引大批民眾排隊索取；警方也安排女警戴上大頭娃娃寫春聯送鄉親，拉近警民關係。

慶安宮今年邀請10多名書法家現場揮毫，準備近1000幅春聯讓民眾索取，廟方特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪，非常熱鬧。善化警分局外事女警劉怡伶小學開始寫毛筆字至今20多年，參與書寫春聯「治安平穩旺牛年、交通順暢福氣添、身體健康抗肺炎」，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，非常好奇紛紛圍觀。

善化分局預防犯罪宣導團、善化消防分隊設攤，宣導「加強重要節日工作主軸及為民服務事項」；有獎問答時民眾熱烈參與，宣導紀念品發放一空，大頭警娃娃送春聯吸睛，還有小小警察體驗穿制服騎警車，志工快閃舉牌宣導防疫及交通安全標語。

善化消防分隊分隊長謝智任表示，希望這次活動增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒防範能更認識，減少火災意外發生。

古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警劉怡伶揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警劉怡伶揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供
古蹟善化慶安宮春聯贈千人，書法好手女警揮毫很吸睛。圖/讀者提供

春聯 制服 火災

延伸閱讀

女警甜笑擋雨樣貌神似黑嘉嘉 全場暴動：願意為了妳被逮

高雄市政府小紅包春聯40地點索取 「犇」向美好

500副免費春聯 彰化縣文化局明上午8點半發號碼牌

緊來！高市限量新春小物開放索取

相關新聞

大阿里山區奮起湖步道、杉林步道及竹坑溪步道 施工封閉

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處管轄的嘉義縣竹崎鄉奮起湖奮起步道，以及杉林步道、梅山鄉竹坑溪步道，因步道設施腐朽，原有...

嘉縣梅山梅嶺 本周梅花大爆發

因寒流南台灣梅花都延後開放，嘉義縣梅山鄉梅山公園因縣府文化觀光局9日發布花況失準，很多人撲空，這幾天天氣回暖，梅花樹上花...

影／古蹟善化慶安宮春聯贈千人 書法好手女警揮毫吸睛

台南市古蹟善化慶安宮今天舉辦「寫春聯送鄉親」及「寒冬送暖」活動，除贈送138戶油、米、燕麥、關廟麵等生活物質及紅包1千元...

時力議員轟黃偉哲性別刻板 泳裝照遭起底稱：女性自主

台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳六甲落羽松美景，文章內容「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」引起爭議，時代力量南市議員林易瑩...

知名服飾店捐80萬禮券「封館」 讓家扶小朋友挑選新衣

知名服飾品牌NET捐贈北台南家扶80萬元提貨券，累計8次捐贈金額已逾六百萬元，今天同時於NET佳里、新營及永康店封館邀請...

疫情無法回日本 2名日本交換學生徒步體驗台灣過寒假

台南市白河警分局東山分駐所長黃志賢昨天深夜在165線東山區北馬段巧見2名大學生徒步行走於道路，主動上前關懷才得知為日本籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。