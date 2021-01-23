聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／古蹟善化慶安宮春聯贈千人 書法好手女警揮毫吸睛
台南市古蹟善化慶安宮今天舉辦「寫春聯送鄉親」及「寒冬送暖」活動，除贈送138戶油、米、燕麥、關廟麵等生活物質及紅包1千元，寫贈春聯更是吸引大批民眾排隊索取；警方也安排女警戴上大頭娃娃寫春聯送鄉親，拉近警民關係。
慶安宮今年邀請10多名書法家現場揮毫，準備近1000幅春聯讓民眾索取，廟方特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪，非常熱鬧。善化警分局外事女警劉怡伶小學開始寫毛筆字至今20多年，參與書寫春聯「治安平穩旺牛年、交通順暢福氣添、身體健康抗肺炎」，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，非常好奇紛紛圍觀。
善化分局預防犯罪宣導團、善化消防分隊設攤，宣導「加強重要節日工作主軸及為民服務事項」；有獎問答時民眾熱烈參與，宣導紀念品發放一空，大頭警娃娃送春聯吸睛，還有小小警察體驗穿制服騎警車，志工快閃舉牌宣導防疫及交通安全標語。
善化消防分隊分隊長謝智任表示，希望這次活動增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒防範能更認識，減少火災意外發生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言