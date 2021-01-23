時力議員轟黃偉哲性別刻板 泳裝照遭起底稱：女性自主

台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳六甲落羽松美景，文章內容「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」引起爭議，時代力量南市議員林易瑩抨擊這是性別刻板印象，難道愛玩電動只有男人、愛拍照只有女人，同時網友也起底林易瑩過去參選成大學生會長的泳裝照，林解釋「這是女性自主，兩者涵義並不同」。對此，黃偉哲今澄清，他沒有性別刻板印象的想法。

黃偉哲臉書內容指，「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為周末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦，但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理」、「周末想安心打電動？先帶女朋友去拍好落羽松」。

林易瑩表示，她理解市長希望以詼諧效果宣傳台南美景，但不需這種加深女性為他人附屬品的宣傳手法，獨立自主的女性無論是旅遊、生活行程安排，都不需依附他人完成，請市長在市政宣傳停止充滿刻板印象，甚至暗示伴侶間不對等關係文字，否則「真是可惜美麗的落羽松以及黃市長的高度」。

至於被網友攻擊在學生時期參選成大學生會長穿泳裝，林易瑩說，這是「女性自主」，當時她要表達的是，她的身體可以用她認為很舒適的方式去妝扮，這是對女性自主詮釋，有個人自主權，但黃偉哲臉書是對性別刻板印象，兩者涵義不同。

黃偉哲說，他的臉書並沒有性別刻板印象，但台灣是言論自由國家，尊重議員指教，網友也各自有看法，有人想太多他也尊重，沒有說所有男生或女生一定喜歡怎樣。