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時力議員轟黃偉哲性別刻板 泳裝照遭起底稱：女性自主

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳六甲落羽松美景，但文章內容「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」引起爭議。圖／翻攝自黃偉哲臉書
台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳六甲落羽松美景，但文章內容「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」引起爭議。圖／翻攝自黃偉哲臉書

台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳六甲落羽松美景，文章內容「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」引起爭議，時代力量南市議員林易瑩抨擊這是性別刻板印象，難道愛玩電動只有男人、愛拍照只有女人，同時網友也起底林易瑩過去參選成大學生會長的泳裝照，林解釋「這是女性自主，兩者涵義並不同」。對此，黃偉哲今澄清，他沒有性別刻板印象的想法。

黃偉哲臉書內容指，「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為周末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦，但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理」、「周末想安心打電動？先帶女朋友去拍好落羽松」。

林易瑩表示，她理解市長希望以詼諧效果宣傳台南美景，但不需這種加深女性為他人附屬品的宣傳手法，獨立自主的女性無論是旅遊、生活行程安排，都不需依附他人完成，請市長在市政宣傳停止充滿刻板印象，甚至暗示伴侶間不對等關係文字，否則「真是可惜美麗的落羽松以及黃市長的高度」。

至於被網友攻擊在學生時期參選成大學生會長穿泳裝，林易瑩說，這是「女性自主」，當時她要表達的是，她的身體可以用她認為很舒適的方式去妝扮，這是對女性自主詮釋，有個人自主權，但黃偉哲臉書是對性別刻板印象，兩者涵義不同。

黃偉哲說，他的臉書並沒有性別刻板印象，但台灣是言論自由國家，尊重議員指教，網友也各自有看法，有人想太多他也尊重，沒有說所有男生或女生一定喜歡怎樣。

黃偉哲表示，現在防疫工作艱困，醫護人員的負擔、攤販生意、民眾健康，很多事情要做，從網路反映就可知道，網友及市民對男生女生誰打電玩、誰穿泳裝沒興趣，民眾更在意的是防疫工作是否落實。

時代力量台南市議員林易瑩過去在成大參選學生會長時拍泳裝宣傳照，引起網友論戰。圖／翻攝自林易瑩臉書
時代力量台南市議員林易瑩過去在成大參選學生會長時拍泳裝宣傳照，引起網友論戰。圖／翻攝自林易瑩臉書

黃偉哲 落羽松

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