知名服飾店捐80萬禮券「封館」 讓家扶小朋友挑選新衣

知名服飾品牌NET捐贈北台南家扶80萬元提貨券，累計8次捐贈金額已逾六百萬元，今天同時於NET佳里、新營及永康店封館邀請家扶兒選購自己喜歡的新衣，一戶至少2千元禮券，可以挑選自己喜歡的新衣，小朋友都十分興奮，共有400位小朋友受益。

「我每年都在期待，只有這個時候才可以幫孩子買到合身的新衣服」，從大陸嫁到台灣20多年的黃媽媽，因雙眼遭受黃斑部病變之苦而無法外出工作，獨自養育就讀高中及國中的2個兒子，經濟僅能仰賴社福補助，生活簡樸拮据，她説，以前從來沒有進入店裡面為孩子買衣服，直到幾年前有封館的活動，才能為孩子們添購全新的衣服，解決正值青少年階段快速成長孩子的衣物需求。

今天也有陳姓媽媽帶5個小朋友，因為孩子很多家扶中心也特別增加預算讓每個小朋友都能夠買到新衣服。

北台南家扶主任莊淑惠表示，三區受邀請的扶助家庭約331戶，計400位兒少受惠，出身於雲林的NET董事長黃文貞，行事作風低調，為善不欲人知，甚少出現在公開活動中。