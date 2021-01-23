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嘉義市國中小寒假不辦畢旅 要寫寒假活動軌跡記錄

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市國中小學生寒假不辦畢旅，要寫寒假活動軌跡記錄。記者卜敏正／攝影
嘉義市國中小學生寒假不辦畢旅，要寫寒假活動軌跡記錄。記者卜敏正／攝影

因應桃園醫院群聚感染升溫，多縣市昨建議各校畢業旅行延期或取消辦理；嘉義市府表示，嘉義市國中小寒假期間沒有辦畢業旅行及校外教學，另冬令營及寒假課輔辦理前已掌握名單，每日量體溫及作好環境消毒等防疫工作，並要求填寫活動軌跡記錄表，暫時不會停辦。

林立生表示，新學期開始，嘉義市政府會視當時疫情，授權各校規劃畢業旅行及校外教學參觀事宜。為防範疫情影響，在結業式當天並通令請各校，印發學童每日活動軌跡記錄表，請家長和學童共同記錄每日活動地點。

各校並應利用「嘉e卡」搭配的校務系統app，加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所。希望家長積極與政府配合讓疫情早日獲得控制。

林立生說，教育處要求國中、小學寒假本月21日開始，填寫「寒假活動軌跡記錄表」，若學生有外出，就在表格填寫去的地點，記錄每天行蹤，寒假結束後統一交給老師，開學後造冊供各校掌握。

嘉義市國中小學生寒假不辦畢旅，要寫寒假活動軌跡記錄。記者卜敏正／攝影
嘉義市國中小學生寒假不辦畢旅，要寫寒假活動軌跡記錄。記者卜敏正／攝影

寒假 疫情 畢業旅行

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