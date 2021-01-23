聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市國中小寒假不辦畢旅 要寫寒假活動軌跡記錄
因應桃園醫院群聚感染升溫，多縣市昨建議各校畢業旅行延期或取消辦理；嘉義市府表示，嘉義市國中小寒假期間沒有辦畢業旅行及校外教學，另冬令營及寒假課輔辦理前已掌握名單，每日量體溫及作好環境消毒等防疫工作，並要求填寫活動軌跡記錄表，暫時不會停辦。
林立生表示，新學期開始，嘉義市政府會視當時疫情，授權各校規劃畢業旅行及校外教學參觀事宜。為防範疫情影響，在結業式當天並通令請各校，印發學童每日活動軌跡記錄表，請家長和學童共同記錄每日活動地點。
各校並應利用「嘉e卡」搭配的校務系統app，加強宣導勤洗手、戴口罩，少出入公眾場所。希望家長積極與政府配合讓疫情早日獲得控制。
林立生說，教育處要求國中、小學寒假本月21日開始，填寫「寒假活動軌跡記錄表」，若學生有外出，就在表格填寫去的地點，記錄每天行蹤，寒假結束後統一交給老師，開學後造冊供各校掌握。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言