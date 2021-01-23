大阿里山區奮起湖步道、杉林步道及竹坑溪步道施工封閉
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處管轄的嘉義縣竹崎鄉奮起湖奮起步道，以及杉林步道、梅山鄉竹坑溪步道，因步道設施腐朽，原有吊橋損壞等原因，影響遊客安全，即日起封閉步道進行改善工程，8月、10月重新開放。
阿管處說，奮起步道全程約1120公尺，環境舒適宜人，沿途多處休憩涼亭及座椅，並有視野極佳的觀景平台，可眺望整個奮起湖車站及周邊聚落。
杉林步道全程約1570公尺，沿途遍植柳杉及臺灣杉而得名，杉木樹幹筆直，每當林間霧氣瀰漫，緩步其間，頗具詩意，寬敞棧道及坐式護欄為此棧道特色，加上坡度起伏和緩，長度適中，適合親子共遊。
兩步道因年代久遠，多處基礎已損壞造成步道歪斜及不穩，考量遊客使用安全，即日起進行設施改善工程，預計8月完工重新開放，建議遊客可改至鄰近的木馬棧道、下腳店仔步道登山健行。
竹坑溪步道全程3300公尺，原為居民挑木炭及物產下山販售，並換取日常用品的「挑炭古道」。在竹坑溪溪流長年切蝕下，步道沿途峽谷、峭壁、瀑布等地質景觀相當豐富，其中有「嘉義版太魯閣」之稱的龍宮瀑布最為知名。
該步道因原有吊橋毀損及步道腐朽，即日起將針對竹坑溪8、9號吊橋及周邊步道進行修復改善工程，預計10月完工重新開放。阿管處推薦可到鄰近瑞峰珍愛步道、瑞里青年嶺步道、太興飛瀑步道進行遊憩健行，步道整修期間，請遊客遵守告示牌規定勿擅自闖入，避免發生危險。
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