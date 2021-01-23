疫情無法回日本 2名日本交換學生徒步體驗台灣過寒假

台南市白河警分局東山分駐所長黃志賢昨天深夜在165線東山區北馬段巧見2名大學生徒步行走於道路，主動上前關懷才得知為日本籍之交流大學生，現就讀高雄某科技大學，寒假因疫情無法返回日本，2人相約要以徒步方式走玩至臺北，以深刻體略臺灣風土民情。

因當時已經深夜，兩名日本學生表示並沒有住宿的安排，所長見其夜間行走道路無任何警示燈光易生危險，且夜深尚無決定休息處所，乃邀請至派出所稍作休息，提供熱飲及點心供其補充體力，並送其每人各1具隨身警示燈，保護其夜間行走安全。

2名日本外籍學生會説中文，驚訝臺灣警察的服務熱忱，表達感謝之意，並歡喜一同合影留念；另白河派出所陳永旺所長也在巡邏中攔查發現1名協尋少年帶回處理，種種優良表現，均展現員警認真服勤、為民服務之優質形象。

分局長陳明宏表示，員警同仁在各項勤務中，主動積極為民服務工作、落實可疑人等盤查，一個細心的關懷詢問及主動幫忙，都可以成為一位良好國民外交大使。

1月22日是學童寒假開始的第一個小周末，白河分局夜間20時起特別規畫春風專案對分局轄區內電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，同步執行擴大臨檢，針對店內客人逐一盤檢查證身分，查察取締是否有深夜容留青少年逗留等不法情事，保護淨化青少年成長環境及杜絕被害。