嘉義市「許家班」要角 98歲退休的魚市場主任吳西辭世

嘉義市「許家班」要角、98歲退休的魚市場主任吳西，12日下午在睡夢中安祥辭世，他獨子、退休的市府民政處長吳嘉信及女兒，隨侍在側，28日上午在住家舉行告別式、公祭。

吳西曾任嘉市升格前的市公所秘書、主任秘書，以及魚市場主任、總經理等職務，曾任紀念故市長許世賢夫妻的「張進通許世賢文教基金會董事長」等職務，吳西辭世，親友及地方人士感念追思，

吳嘉信說，父親生在台南縣將軍鄉農村大家族，祖父輩務農兼營碾米廠、製餅、百貨業，自幼聰敏好學，日據時代高等科畢業後任職將軍庄役場書記、雇員、日語講師。

33年與母親結婚，光復後投考警校，36年畢業分派嘉市警局服務，40年擔任民雄分局任刑事組長，44年調回嘉市刑警隊，隨後轉調雲林、台南、屏東各地，因遷調頻仍難照應家庭，辭職返鄉任公職。

吳嘉信表示，父親任職魚市場建立市場公平交易制度，完成魚、果菜市場遷建，首創拍賣過程全程錄音，75年籌建農產促銷展售中心，為全國魚市場經營第一所生鮮超市，成為全國模範魚市場，分別在80、87 年接受全國農學團體聯合年會頒授「優良農業基層人員」獎狀。

吳西夫婦育有1子4女，都從公職及國營事業退休，內外孫共10人，曾內外孫共14人。吳嘉信說，父親曾任嘉市吳氏宗親會理事長、加入了嘉義西區扶輪社，101年當選嘉市模範父親，「父親走了，留給子孫及後輩無限追思！」