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南鐵地下化 台南站設臨時後站、跨站天橋估2月底完成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
跨站天橋（北側）。圖／鐵道局提供
跨站天橋（北側）。圖／鐵道局提供

交通部鐵道局今天表示，配合台南市區鐵路地下化計畫（南鐵地下化），台鐵台南站設立臨時後站及跨站天橋，目前正在施工，預計今年2月底完成，目標3月底啟用，屬於階段性任務工程，待2024年11月底、台南鐵路地下化工程通車後就會拆除。

台南市區鐵路地下化計畫正推動，考量維持台鐵安全營運，鐵道局採先建後拆方式，於去年5月開始施工，11月完成臨時後站結構及跨站天橋鋼構吊裝作業。鐵道局說，現正進行裝修、電梯安裝及機電施工，預定2月底施作完成，依規定完成啟用前各項檢查後，將會同台鐵局報請交通部同意，目標3月底啟用，屆時就能全面展開台南車站地下化工程施工。

鐵道局說，現有台南後站及人行地下道因配合新車站主體工程施工需拆除，新建臨時後站及跨站天橋以維持車站營運及前後站旅客進出動線。臨時後站位置調整至現有後站南側，前鋒路側局部路面邊線、車道線、設施標線重新繪設，增設大門前鋒路人行穿越道及交通號誌，並維持現況計程車排班區營運及增設機車、小客車臨停區。啟用後一般民眾（非搭車旅客）跨站動線通行，援用高雄車站模式，以持臨時票證方式經由跨站天橋進出前後站。

鐵道局說，臨時後站及跨站天橋啟用後，將提供更佳的軟、硬體設施，並配合使用至台南鐵路地下化工程完成，不僅能讓搭乘火車乘客更便利舒適，跨越前後站跨站天橋，亦能讓站外民眾利用此天橋穿越台南車站前後區域，提供民眾更優質的通行動線。

臨時後站主體。圖／鐵道局提供
臨時後站主體。圖／鐵道局提供

鐵道 鐵路地下化 台鐵

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