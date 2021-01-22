內政部長所贈墨寶的發想 北港義民廟建石雕許願池

雲林縣北港鎮義民廟是國內少有的閩南「旌義」義民廟，供奉108名義士墳塚和義犬，去年內政部長徐國勇前往祭拜，獲知當年義民護鄉的英勇事蹟，即贈「台灣民間忠烈祠」墨寶，廟方以此發想號召信徒募捐將打造一座石雕許願池，將部長墨寶刻印於上，將成為北港宗教新亮點。

位於北港朝天宮前觀光巷弄終點站的義民廟，是縣定古蹟，近年來陸續發現諸多珍貴文物，呈現出乾隆年間鄉勇舉義的感人故事，去年內政部長徐國勇應邀參拜，對早年這段地方義士英勇抗賊護鄉的事跡深深感動，即致贈「台灣民間忠烈祠」墨寶，表達對鄉勇義舉的敬佩之心。

北港義民里長吳國興說，義民廟建廟清乾隆年間，迄今已233年歷史，主祠義勇軍和犬將軍，廟兩側的兩座大墳塚安葬108名早年林爽文事件中，奮勇抵抗清兵和盜賊的義軍遺骨，

最近廟方收回一筆廟地，加上徐部長致贈墨寶，廟方即發想打一座許願池，將「台灣民間忠烈祠」永留於後。

義民廟常委蔡信捧指出，廟方委託石材公司設計，以義勇軍為背景，並把「台灣民間忠烈祠」雕刻於青斗巨石上，打造一座許願池，園內可敲響許願鐘，也可觸摸義犬石雕像保平安，提供北港一處新的宗教亮點。

義民廟號召信徒捐獻，獲北港諸元醫院長韓明榮熱烈回響，廟方今天和石雕設計公司簽約，即日起動工，預定今年六月底完工，內政部長徐國勇將親赴主持剪綵。