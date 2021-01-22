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內政部長所贈墨寶的發想 北港義民廟建石雕許願池

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮義民廟是國內少有的閩南「旌義」義民廟，供奉108名義士墳塚和義犬，去年內政部長徐國勇前往祭拜，獲知當年義民護鄉的英勇事蹟，即贈「台灣民間忠烈祠」墨寶，廟方以此發想號召信徒募捐將打造一座石雕許願池，將部長墨寶刻印於上，將成為北港宗教新亮點。

位於北港朝天宮前觀光巷弄終點站的義民廟，是縣定古蹟，近年來陸續發現諸多珍貴文物，呈現出乾隆年間鄉勇舉義的感人故事，去年內政部長徐國勇應邀參拜，對早年這段地方義士英勇抗賊護鄉的事跡深深感動，即致贈「台灣民間忠烈祠」墨寶，表達對鄉勇義舉的敬佩之心。

北港義民里長吳國興說，義民廟建廟清乾隆年間，迄今已233年歷史，主祠義勇軍和犬將軍，廟兩側的兩座大墳塚安葬108名早年林爽文事件中，奮勇抵抗清兵和盜賊的義軍遺骨，

最近廟方收回一筆廟地，加上徐部長致贈墨寶，廟方即發想打一座許願池，將「台灣民間忠烈祠」永留於後。

義民廟常委蔡信捧指出，廟方委託石材公司設計，以義勇軍為背景，並把「台灣民間忠烈祠」雕刻於青斗巨石上，打造一座許願池，園內可敲響許願鐘，也可觸摸義犬石雕像保平安，提供北港一處新的宗教亮點。

義民廟號召信徒捐獻，獲北港諸元醫院長韓明榮熱烈回響，廟方今天和石雕設計公司簽約，即日起動工，預定今年六月底完工，內政部長徐國勇將親赴主持剪綵。

吳國興說，北港觀光巷弄內有北港工藝坊、百年甕牆、巷弄花燈、集雅軒、義民廟等古色古香的景點，每年吸引大批遊客，是朝天宮週邊重要景點，義民廟位於巷弄終點站，增設這座許願池，讓遊客在走完巷弄再許個願，把平吉祥帶回家，更具特色。

北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影
義民廟旁兩座大墳塜安葬早年義士的遺骨。記者蔡維斌／攝影
義民廟旁兩座大墳塜安葬早年義士的遺骨。記者蔡維斌／攝影
義民廟供奉特有的義犬將軍。記者蔡維斌／攝影
義民廟供奉特有的義犬將軍。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，以青斗石打造一座石雕許願池，今年可完工啟用。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，打造一座許願池。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將以內政部長致贈的「台灣民間忠烈祠」墨寶，打造一座許願池。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 忠烈祠 徐國勇

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